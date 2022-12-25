اليخوت الفاخرة تتدفق إلى منطقة البحر الكاريبي لحفلات نهاية العام الفخمة

توجهت يخوت المليارديرات في جميع أنحاء العالم إلى منطقة البحر الكاريبي استعداداً لحفلات الكريسماس ورأس السنة الجديدة، حيث زاد عدد اليخوت في المنطقة بأكثر من الضعف عن الشهر السابق.

ويعد ديسمبر، موسم ازدهار اليخوت في دول البحر الكاريبي، حيث تجمعت أكثر من 200 سفينة فاخرة بين الجزر، مقارنة بـ 81 في أواخر نوفمبر، وفقاً لبيانات الشحن التي جمعتها "بلومبرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت".

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ويعتبر يخت دايفيد جيفن الفخم الذي يبلغ ارتفاعه 454 قدماً هو الأكبر في المنطقة، والذي يرسو حالياً قبالة سانت بارتس، يليه يخت إنفينيتي الذي يبلغ طوله 384 قدماً في جزر فيرجن البريطانية، ثم يخت الملياردير الكندي الجامايكي مايكل لي تشين الذي يبلغ طوله 378 قدماً والذي ظهر مؤخراً، ووصل إلى سانت كيتس.

وفي العام الماضي، كان مالك نادي تشيلسي السابق، رومان أبراموفيتش يقيم حفلة ليلة رأس السنة الجديدة بجانب قارب "غيفن" في سانت بارتس، لكن 4 يخوت ضخمة مرتبطة به أو مملوكة له بقيت في تركيا حيث تم الاستيلاء على يخوت "المليارديرات الروس" في جميع أنحاء العالم بعد غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا في فبراير.

وعلى الرغم من عام 2022 المضطرب، ذكرت شركة "Boat International"، في وقت سابق من هذا الشهر أنه تم بيع 600 يخت فاخر هذا العام بإجمالي 3.6 مليار يورو (3.8 مليار دولار).

على الجانب الآخر من العالم، ارتفع عدد اليخوت في جزر المالديف أيضاً لقضاء العطلات، حيث كان يخت "Lauren L" البالغ طوله 290 قدماً هو الأكبر من بين 17 سفينة فاخرة ترسو هناك. فيما يقود يخت "Cloudbreak"، لمالك العقارات الروسي، ألكسندر سفيتاكوف، الذي يبلغ طوله 237 قدماً المرح في "فوكيت"، بعد أن أمضى شهرين في منطقة نائية من إندونيسيا وتوقف في سنغافورة لبضعة أيام.