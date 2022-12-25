كيف يؤثر ارتفاع إصابات كورونا في الصين على الاقتصاد؟
CMarkits لندن: أسعار النفط ستعاود الارتفاع إلى 100 دولار مع تحسن الطلب الصيني
قال الرئيس التنفيذي لـ CMarkits لندن، يوسف الشمري، إن حالة عدم اليقين مرتفعة في الصين إلا أن كل المؤشرات تدل أن الاقتصاد الصيني سيعود خصوصا في النصف الثاني من عام 2023.
وأضاف الشمري في مقابلة مع "العربية"، أن الأرقام المتداولة بشأن إصابات كوفيد في الصين تعد كبيرة والتي تصل إلى 250 مليون إصابة، إلا أن الأرقام الفعلية المؤثرة تتمثل في معرفة عدد الحالات الحرجة أو المحتجزة في المستشفيات.
وأوضح أن سياسة "صفر كوفيد" تتقلص في الصين، مشيرا إلى أن التوقعات ترجح نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% في 2023.
وأفاد بأن عودة الاقتصاد الصيني سيكون لها تأثير إيجابي على الدول المجاورة التي يعتمد قطاع الخدمات فيها على الصين.
وتوقع الشمري أن يرتفع الطلب على وقود الطائرات في ظل أن 70% من الرحلات الجوية في الولايات المتحدة تتجه إلى آسيا.
ويرى أن عودة الاقتصاد الصيني قد يكون سببا في ارتفاع مستويات التضخم.
وقال الشمري: "عودة الاقتصاد الصيني ستكون محركا للاقتصاد العالمي عموما"، مضيفا أن أسعار النفط قد ترتفع وفق السيناريو المتفائل إلى 90-100 دولار للبرميل في النصف الثاني من 2023 في ظل اتفاق أوبك+ بخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا.
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