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جفاف
موجة جفاف - صورة تعبيرية
التغير المناخي

أسوأ موجة جفاف منذ 1200 عام.. دفعت إدارة بايدن للتدخل العاجل

36 مجتمعاً أميركيا ستستفيد من القانون

دبي - العربية.نت
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دفعت أشد موجة جفاف منذ 1200 عام إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى استثمار 84.7 مليون دولار لمساعدة ولايات الغرب الأميركي على تعزيز إمدادات المياه المتضائلة.

وقالت وزارة الداخلية الأميركية في بيان إن الأموال من قانون البنية التحتية للرئيس جو بايدن من الحزبين ستستخدم في مشروعات في كاليفورنيا وأريزونا وولايات أخرى، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتشكل الأموال جزءاً من مليار دولار يتم توفيرها من خلال القانون لمساعدة الولايات والمدن، على تحديث البنية التحتية القديمة وتجنب النزاعات المائية المحتملة.

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ومن المقرر أن يخصص التمويل لـ 36 مجتمعاً.

وتهدف المشاريع إلى ضمان مياه شرب نظيفة وموثوقة من خلال جهود مقاومة الجفاف بما في ذلك تخزين المياه الجوفية، وتجميع مياه الأمطار، وإعادة تغذية الخزان الجوفي، وإعادة استخدام المياه، ومعالجة التبادل الأيوني.

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