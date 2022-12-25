5 أسباب وراء عرض أندية ليفربول ومانشستر يونايتد للبيع بنفس الوقت

أُدرج اثنان من أكبر فرق كرة القدم وأكثرها ربحية للبيع في سوق الصفقات في نفس الوقت، ولكن محللين يرون أنها ليست صدفة مهما كانت الدوافع الشخصية وراء ملاك الناديين.

في نوفمبر، أكد مالكو ليفربول أولاً ثم مانشستر يونايتد أنهم منفتحون على عروض استثمارية جديدة، مع إمكانية البيع الكامل لأفضل الأندية الإنجليزية.

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ويُعتقد أن مالك نادي ليفربول، المجموعة الرياضية الأميركية فينواي سبورتس غروب، حدد قيمة إجمالية للنادي تقترب من 3.3 مليار جنيه إسترليني (3.97 مليار دولار)، بعد 12 عاماً من شرائه مقابل 300 مليون جنيه إسترليني. وأعد كل من "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" مجموعة الأطراف المهتمة بالاستحواذ، حسب ما نقلت شبكة "CNBC"، عن صحيفة "أثليتيك"، واطلعت عليه "العربية.نت".

في هذه الأثناء، ارتفعت الأسهم المدرجة في نيويورك لنادي مانشستر يونايتد بنسبة 18% بعد أنباء يوم 23 نوفمبر بأن مالكيها منفتحون أمام فرص الاستثمار. وتقدّر القيمة الإجمالية للنادي الإنجليزي العريق بـ 5 مليارات جنيه إسترليني أو أكثر.

كانت عائلة غليزر الأميركية، مالكة مانشستر يونايتد، في علاقة مضطربة مع المشجعين منذ حصولها على حصة مسيطرة في عام 2005 مقابل 790 مليون جنيه إسترليني في صفقة مثيرة للجدل وذات نفوذ كبير أضافت كومة ديون كبيرة للنادي.

وإلى جانب أي دوافع شخصية للمالكين، قال كبير المحللين الرياضيين في شركة Ampere Analysis لأبحاث السوق، دان هارغي: "هناك عوامل محددة في السوق تؤكد أن توقيت هذه المبيعات ليس مصادفة بالتأكيد".

منافسة الأموال الكبيرة

إحدى الشكاوى المتكررة التي كانت لدى مشجعي مانشستر يونايتد من غليزر هي قلة الاستثمار في النادي، عبر كل من المرافق واللاعبين.

لكن أي زيادة مستقبلية في التمويل تأتي ضمن مجال أكثر تنافسية من أي وقت مضى من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مثل مانشستر سيتي - المملوكة أغلبيته للشيخ منصور بن زايد آل نهيان - ونيوكاسل، الذي استحوذت عليها مجموعة استثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة العام الماضي.

وقال هارغي: "من وجهة نظر مالية، سيدرس المالكون الحاليون [لليفربول ومانشستر يونايتد] مستوى الاستثمار المطلوب لمواكبة الأندية المنافسة التي لديها مالكون لديهم جيوب أعمق، على الصعيدين المحلي وأوروبا"، مستشهداً أيضاً بنادي باريس سان جيرمان المملوك لرجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي.

أبلغ مانشستر يونايتد عن زيادة في الإيرادات ولكن مع صافي خسارة 115.5 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية 2022، من 92.2 مليون جنيه إسترليني خسارة صافية. السنة الماضية.

وفي أحدث نتائجه المنشورة، أبلغ ليفربول عن خسارة قدرها 4.8 مليون جنيه إسترليني قبل الضرائب في العام المنتهي في مايو 2021 وخسارة قدرها 46.3 مليون جنيه إسترليني في عام 2020، مع تفشي الوباء في يوم المباراة.

وأضاف هارغي: "من المحتمل ألا يرى المسؤولون أن الإنفاق مستدام، بالنظر إلى مستوى المنافسة التي يواجهونها".

فشل الدوري الأوروبي

كان من الممكن أن يؤدي الانهيار الداخلي لمشروع واحد كان يهدف إلى خلق تدفق جديد للإيرادات للأندية الكبرى إلى زيادة تساؤلات الملاك في قدرتهم على تحسين الربحية.

وقوبل الإعلان عن دوري السوبر الأوروبي الجديد في ربيع عام 2021 والذي من شأنه أن يمنح الدخول التلقائي إلى 15 نادياً مؤسساً، بما في ذلك ليفربول ومانشستر يونايتد، بمثل هذه الانتقادات والاتهامات الواسعة النطاق بجني الأموال على حساب اللعبة. ولكن أُلغي هذا المشروع.

كان الدخل المضمون، لا سيما من دخل البث الذي كان من الممكن أن يكون للأندية المشاركة سيطرة كبيرة عليه، هو الدافع الرئيسي وراء مشروع الدوري الأوروبي.

وقال هارغي إن الدوري الإنجليزي الممتاز أصبح منافسة أكثر انفتاحاً نسبياً، مما يعني أن الفرق الكبرى أقل ضماناً بالدخول في بطولات مثل دوري أبطال أوروبا كل عام.

وأضاف: "عدم التأهل يمكن أن يكون ضربة كبيرة لدخل النادي".

مصلحة المستثمر

في الوقت نفسه، يوجد في كرة القدم الأوروبية العديد من الفرق "التي لديها رصيد من الشهرة، وقاعدة جماهيرية عالمية مما يجعلها مطلوبة للغاية للاستثمارات"، وفقاً لما ذكره، الشريك والمتخصص في الرياضة في شركة L.E.K للاستشارات، ديفيد بيشوب.

وقال بيشوب: "لقد تلقى النشاط الاستثماري في الرياضة أيضاً القليل من الصدمة بعد كوفيد لأن العديد من الهيئات والفرق الرياضية قد أتت إلى السوق لعرض مراكز الأسهم، غالباً للمساعدة في إدارة مشكلات التدفق النقدي الناشئة عن كوفيد".

وتابع بيشوب: "سوق الولايات المتحدة، ولا سيما MLB وNBA وNFL، أصبحت الآن ناضجة جداً ومستثمرة جيداً، لذلك بدأ المستثمرون أيضاً في البحث بجدية أكبر عن فرص رياضية من النوع الأميركي في الأسواق الدولية".

"في حالتي ليفربول ومانشستر يونايتد، احتفظ كلا المالكين بالنادي لفترة طويلة، وقد حظي كلا الأصلين بتقدير كبير مع تطور البطولات والعلامات التجارية وقواعد المعجبين العالمية". وبغض النظر عما إذا كان هذا هو الوقت المناسب للشراء، ولكن بشكل عام هذه أصول يجب أن تكون مرنة للغاية على المدى المتوسط إلى الطويل".

فرص الإيرادات

وقال بيشوب إن حقوق وسائل الإعلام ذات أهمية متزايدة للبطولات، ولا سيما على الصعيد الدولي، وسوف يلاحظ المستثمرون النمو الكبير للجمهور العالمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

هناك أيضاً إمكانية لتحقيق المزيد من الدخل لقواعد المعجبين الدولية من خلال الخبرات والترويج والألعاب الخارجية - كما يظهر في الاتجاه المعاكس في المملكة المتحدة، والتي تجذب جماهير كبيرة لمباريات كرة القدم وكرة السلة الأميركية.

كما أشار أنغوس بوكانان، المدير الإداري لشركة The Sports Consultancy، إلى شركات الأسهم الخاصة الأميركية والاهتمام المؤسسي بأندية كرة القدم كسبب رئيسي قد يشعر به أفراد عائلة غليزر، وشركة فينواي سبورتس، لرؤية أن الوقت مناسب للبيع.

مفاجأة بيع تشيلسي

راقب مالكو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عن كثب البيع السريع لتشيلسي في مايو، والذي تم التعجيل به وسط حملة بريطانية على أصول القلة الروسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير. دفع كونسورتيوم بقيادة المستثمر الأميركي تود بوهلي 4.25 مليار جنيه إسترليني للنادي (مع 1.75 مليار جنيه استرليني مخصصة للاستثمار في المستقبل) بعد أن أكدت الحكومة أن العائدات لن تذهب إلى المالك السابق رومان أبراموفيتش.

وصف هارغي الاهتمام بصفقة تشيلسي بأنها غير مسبوقة لأحد الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام وصل عدد الأطراف المهتمة بالصفقة إلى ما يصل إلى 200 طرف.

وقال المحلل أنغوس بوكانان، إن عملية البيع كانت على الأرجح "محفزاً إلى حد ما" لتحرك نوفمبر.

وقال: "ربما شهد مالكو النادي نشاطاً أكبر قليلاً في السوق، والآن هناك نقطة مرجعية ثابتة من حيث التقييم ومستوى الاهتمام".