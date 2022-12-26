الوحيدة من نوعها.. "بوغاتي" تعرض آخر سيارة تعمل بالبنزين في مزاد فبراير المقبل

ستبيع "بوغاتي" آخر سيارتها الخارقة التي تعمل بالبنزين الخالص في مزاد بباريس في الأول من فبراير 2023. ومن المتوقع بيع الطراز الفريد من نوعه بملايين الدولارات.

وقالت "بوغاتي"، إن سيارتها لم يكن من المتوقع في الأصل بيعها على الإطلاق.

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تم تطوير سيارة "بوغاتي تشيرون بروفيليه"، في أواخر عام 2020، كواحدة من عدة إصدارات من طراز تشيرون، وهو نموذج "بوغاتي" القياسي.

ولطالما أكدت "بوغاتي" أنها لن تصنع سوى 500 نسخة من سيارات تشيرون، مهما اختلفت الإصدارات أو المتغيرات التي تحملها، وضمت الـ 500 سيارة طرازات "Chiron Sport" و"Chiron Pur Sport" و"Chiron Super Sport"، كل منها بدرجات متفاوتة من السرعة القصوى والتسارع والعدوانية. وصنعت "Bugatti" أيضاً بعض الطرز الأخرى، مثل "ميسترال" و"Divo"، التي تشترك في الهندسة مع "تشيرون" ولكنها تعتبر نماذج منفصلة.

وبينما قُدمت "تشيرون"، بمحركها التوربيني المكون من 16 أسطوانة والقادر على إنتاج ما يقرب من 1600 حصان، وبالتأكيد هذه الأرقام مذهلة، إلا أن الشركة قدمت نسخة Pur Sport بتوجيه وتعليق أكثر عدوانية وحتى تسارعاً أفضل. لكن بعض العملاء كانوا مهتمين بشيء يكون مزيجاً من الاثنين، حيث يقدم أداء Pur Sport ولكن بأسلوب بسيط.

لذلك بدأ مهندسو ومصممو "بوغاتي" العمل على "تشيرون بروفيليه"، بتصميم أكثر أناقة وانسيابية. وتحتوي Profilée على شبكة أمامية أكبر ومداخل هواء أمامية أوسع من قاعدة "تشيرون" الأساسية لاستيعاب المزيد من الهواء لتبريد المحرك الكبير. وتم تعديل ناقل الحركة أيضاً للحصول على نسب تروس أقصر لتوفير تسارع أفضل ويُسمح للمحرك بالعمل بسرعات أعلى.

وتعد Profilée أفضل طرازات "تشيرون" تسارعاً، وفقاً لشركة بوغاتي، إذ يمكن للسيارة الانتقال من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة، أو 62 ميلاً في الساعة، في 2.3 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة 200 كيلومتر في الساعة، في 5.5 ثانية. وتبلغ سرعتها القصوى 236 ميلاً في الساعة أو 380 كم/ساعة، ولكن هذا الرقم قد لا يكون الأفضل بين سيارات "بوغاتي"، والتي يمكن لبعضها من الناحية النظرية على الأقل، الوصول إلى 300 ميل في الساعة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي مرحلة ما، على الرغم من ذلك، أدرك المسؤولون التنفيذيون أن جميع طرازات "تشيرون" البالغ عددها 500 قد تم طلبها بالفعل قبل عرض "Profilée" للعملاء. ومع ذلك، قرروا تصنيع هذه السيارة التي كان مهندسو نموذج التطوير يعملون عليها حتى إتمامها. وتم اعتماد السيارة للقيادة بشكل قانوني على الطرق الأوروبية، وسيتم بيعها قريباً.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "Bugatti Rimac"، الشركة الأم لشركة "بوغاتي"، ماتي ريماك، إن نموذج "بوغاتي" القادم عالي الأداء سيكون عبارة عن محرك هجين يعمل بالكهرباء مع نوع مختلف من محرك البنزين.

وفيما رفضت الذراع الخاصة بالسيارات والتابعة لدار مزادات "سوثبيز" الكشف عن القيمة المقدرة لسيارة بروفيليه أو "الدمعة"، قدّرت شركة "Hagerty"، وهي شركة تتعقب عن كثب قيم سيارات هواة الجمع وتملك شركة مزادات منافسة، أن تتراوح قيمة السيارة بين 6 و8 ملايين دولار.