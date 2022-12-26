رئيس "بنك التنمية" للعربية: تخصيص 35 مليار ريال للمنتجات التمويلية لـ 3 سنوات مقبلة

كشف الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية السعودي، إبراهيم الراشد، في مقابلة مع "العربية"، أن البنك خصص نحو 35 مليار ريال للمنتجات التمويلية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال الراشد إن التمويلات الجديدة ستسهم في خلق أكثر من 70 ألف وظيفة دائمة خلال تلك الفترة.

مادة اعلانية

وأوضح أن البنك وفر تمويلات خلال 2022 بأكثر من 13 مليار ريال، تم تخصيص أكثر من 70% منها للمنشآت والعمل الحر، ونحو 30% للقروض الاجتماعية.

وأشار إلى أن التمويلات للمنشآت خلال هذا العام ستسهم في خلق نحو 20 ألف وظيفة دائمة مع تطور تلك المنشآت الصغيرة إلى متوسطة خلال السنوات المقبلة، كما تم تمويل نحو 70 ألف عامل حر.

وأضاف أنه تم تخصيص أكثر من 500 مليون ريال لدعم أصحاب العمل الحر "رواد الأعمال" خلال العام المقبل، وهذه التمويلات جزء من برنامج بقيمة 3 مليارات ريال مخصصة للعمل الحر.

وقال إن تركيز البنك على تمويل الأنشطة الاقتصادية ذات الطابع التنموي في المملكة، ونركز على قطاعات الخدمات الطبية والتعليم وتجارة التجزئة وقطاع الترفيه والرياضة، كما نستهدف دعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، لذلك يتم توجيه أكثر من 90% من التمويلات لتلك المنشآت.