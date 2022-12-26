شاطئ عربي في المركز السادس ضمن أشهر 10 وجهات في العالم

إذا كنت تخطط لقضاء إجازة، فقد ترغب في التفكير في بدء البحث على "تيك توك". بعد أن أصبح تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة، أحد الأماكن الأولى التي يلجأ إليها الأشخاص للحصول على تقييمات المطاعم ووجهات السفر - بما في ذلك بعض من أجمل الشواطئ في العالم.

وجمعت دراسة حديثة أجرتها شركة "Destination2" البريطانية للعطلات الفاخرة، أكثر الشواطئ شهرة على "تيك توك" باستخدام علامات التصنيف الخاصة بها، وصنفتها بناءً على عدد المشاهدات.

مادة اعلانية

احتل شاطئ بوندي، في أستراليا المرتبة الأولى في القائمة بأكثر من 3 أضعاف عدد المشاهدات لثاني شاطئ في القائمة.

ويشتهر شاطئ بوندي بمشهد ركوب الأمواج وهو أحد أكثر الأماكن شهرة في العالم.

وجاء ترتيب أشهر 10 شواطئ على تيك توك:

شاطئ بوندي، أستراليا (445.8 مليون مشاهدة)

شاطئ باتايا، تايلاند (128.5 مليون مشاهدة)

شاطئ نها ترانغ، فيتنام (64.6 مليون مشاهدة)

شاطئ فونغ تاو، فيتنام (61.9 مليون مشاهدة)

شاطئ وايكيكي، الولايات المتحدة (43.7 مليون مشاهدة)

شاطئ جي بي آر، دبي (30.3 مليون مشاهدة)

شاطئ كيلينغكينغ، إندونيسيا (30 مليون مشاهدة)

شاطئ سانتا مونيكا، الولايات المتحدة (29 مليون مشاهدة)

شاطئ إيرلي، أستراليا (27.8 مليون مشاهدة)

شاطئ وايتهيفن، أستراليا (23.5 مليون مشاهدة)

وجاء شاطئ باتايا في تايلاند في المركز الثاني. وفقاً لدراسة "Destination2"، بعد أن حصل الشاطئ على 128.5 مليون مشاهدة على "تيك توك"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويتكون شاطئ "باتايا" من هلال بطول 2.5 ميل على الساحل.