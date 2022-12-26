محافظ بنك اليابان يرفض "فرصة قريبة" للخروج من سياسة التيسير النقدي!

تجاهل محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا يوم الاثنين فرصة الخروج على المدى القريب من سياسة "التيسير النقدي"، لكنه أعرب عن أمله في أن يؤدي نقص العمالة الكبير إلى حث الشركات على رفع الأجور.

وقال كورودا إن قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بتوسيع نطاق المخصصات لما يقرب من هدف العائد، كان يهدف إلى تعزيز تأثير سياسته شديدة التيسير، وليس خطوة أولى نحو سحب برنامج التحفيز الضخم، وفقاً لما نقلته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وأضاف، أن البنك يهدف إلى تحقيق هدف السعر بطريقة مستدامة ومستقرة، مصحوبة بزيادات في الأجور، من خلال الاستمرار في التيسير النقدي في ظل التحكم في منحنى العائد.

وقال أيضاً إن متوسط التضخم الاستهلاكي في اليابان من المرجح أن يتباطأ إلى ما دون هدف بنك اليابان البالغ 2% في السنة المالية المقبلة مع تبدد آثار ارتفاع تكاليف الواردات.

ولكن كورودا قال إن نمو الأجور من المرجح أن يرتفع تدريجياً بسبب النقص الحاد في العمالة والتغيرات الهيكلية في سوق العمل في اليابان، مما يؤدي إلى زيادة رواتب العمال المؤقتين وزيادة عدد العمال الدائمين.

"من المتوقع أن تشهد ظروف سوق العمل في اليابان مزيداً من التشديد، ومن المرجح أيضاً أن يتغير سلوك الشركات في تحديد الأسعار والأجور"، وفقاً لـ "كورودا". والذي قال "بهذا المنطق، تقترب اليابان من منعطف حرج في الخروج من فترة طويلة من التضخم المنخفض والنمو المنخفض".

ويُنظر إلى قوة نمو الأجور على أنها مفتاح لمعرفة مدى سرعة قيام بنك اليابان برفع أهداف التحكم في منحنى العائد، والتي تم تحديدها عند -0.1% لمعدلات الفائدة قصيرة الأجل وحوالي 0% لعائد السندات لأجل 10 سنوات.

يأتي ذلك، بعد أن صدم بنك اليابان الأسواق الأسبوع الماضي بتوسيع مفاجئ للنطاق حول العائد المستهدف لمدة 10 سنوات.

ومع تجاوز معدل التضخم هدفه البالغ 2%، فإن الأسواق مليئة بالتكهنات بأن بنك اليابان سيرفع أهداف العائد عندما تنتهي ولاية محافظ كورودا في أبريل من العام المقبل.

في حين أن المزيد من الشركات بدأت في رفع الأسعار لتمرير تكاليف أعلى للأسر، يجب على بنك اليابان أن يفحص ما إذا كانت مثل هذه التغييرات في سلوك تحديد أسعار الشركات ستترسخ كقاعدة جديدة في اليابان، كما قال كورودا.

ودعا لمراقبة نتائج مفاوضات الأجور في ربيع العام المقبل بين الشركات الكبرى والنقابات ستكون أساسية أيضاً لتوقعات نمو الأجور.

سجل تضخم المستهلك الأساسي في اليابان أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 3.7% في نوفمبر حيث واصلت الشركات نقل التكاليف المتزايدة إلى الأسر، في إشارة إلى اتساع زيادات الأسعار.

لكن أجور العمال الدائمين بالكاد ارتفعت، حيث ظلت الشركات حذرة بشأن زيادة التكاليف الثابتة وسط توقعات اقتصادية غير مؤكدة.