ملياردير شهير يكشف سراً لإنشاء مشروع تجاري ناجح

ينصح الملياردير مارك كوبان، الشباب بضرورة مراعاة عدد من الأمور قبل بدأ مشروع تجاري، خاصةً أنه قبل أن يصبح مليارديراً، بدأ حياته العملية في سن صغيرة تقريباً بعمر الـ 12 عاماً فقط.

وقال "كوبان"، إن هناك شيئاً واحداً بسيطاً تحتاج إلى التفكير فيه إذا كنت تريد القيام بذلك فعلاً.

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وجاء حديث كوبان، خلال لقاء مع مجموعة من طلاب المدارس الثانوية في مدرسة لويسفيل الثانوية في تكساس، وقال فيه: "المفتاح لبدء عمل تجاري عندما تكون صغيراً هو القيام بأشياء يمكنك فعلها بنفسك - أشياء يمكنك القيام بها في وقتك الخاص".

وأشار إلى أن هذا يعني البدء بما تعرفه.

قال كوبان: "إذا كان منتجاً، فافعل شيئاً يسهل عليك الحصول عليه ويسهل عليك بيعه"، مضيفاً: "يتعلق الأمر بشيء واحد بسيط. أفضل الأعمال هي الأشياء التي يمكنك التحكم فيها والقيام بها بنفسك. هذا هو كل ما يتعلق بكونك رائد أعمال".

اشتهر كوبان بأنه بدأ مبكراً في تعلم كيفية إدارة أعماله التجارية الخاصة عندما كان مراهقاً يبيع أكياس القمامة من الباب إلى الباب في إحدى ضواحي بيتسبرغ. وفي وقت لاحق، باع مجموعة متنوعة من المقتنيات، من بطاقات البيسبول إلى العملات المعدنية والطوابع، قائلاً إن العائدات ساعدت في دفع رسوم دراسته الجامعية.

وفي كل حالة من هذه الحالات، استخدم كوبان الأدوات المنزلية والمقتنيات التي كانت في متناول الأطفال وبيعها من أجل الربح - باتباع نصيحته الخاصة للمراهقين اليوم.

وبالمثل، كطالب جامعي، عمل نادلاً لكسب أموال إضافية. وظهرت مهارته في الرقص، من خلال الظهور في برنامج "الرقص مع النجوم" في عام 2007، واحتل المركز الثامن في المسابقة.

وأكد كوبان أن على الأطفال والمراهقين البناء حول "شيء يمكنهم صنعه أو خدمة يمكنهم تقديمها للأصدقاء والعائلة والجيران"، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقد يقول قائل، إن "القول أسهل من الفعل"، إذ إن ما يقرب من 20% من الشركات الجديدة تفشل في غضون عام من إطلاقها، وفقاً لبيانات من مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل.

ولكن كوبان علّق قائلاً: "كونك رائد أعمال وبدء عمل تجاري لا يعني أن الأمر سيكون سهلاً وفجأة ستجني الكثير من المال". "أن تكون رائد أعمال هو الطريق الأصعب".

وأضاف أنه إذا كان الأمر سهلاً، فإن مكاني كشخص ملهم في برنامج "Shark Tank" سينافس عليه الكثيرين.

وأكد الملياردير أن الطريق طويل وصعب، إذ يجب أن تبحث في خطة عملك والمنافسة المحتملة، والتمويل، وإنشاء خطط بديلة للسماح بالمرونة إذا كنت بحاجة إلى التكيف بسرعة.