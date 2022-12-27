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هاتف أبل الجديد (رويترز)
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أبل تواجه مطالبات ضريبية متأخرة بقيمة 98 مليون دولار في اليابان

بسبب مبيعات ضخمة من الأجهزة المعفاة من الرسوم الجمركية للسائحين الأجانب

دبي - العربية.نت
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تواجه شركة أبل نحو 98 مليون دولار من مطالبات الضرائب المتأخرة في اليابان، وهي فاتورة يبدو أنها مرتبطة بمبيعات ضخمة من الأجهزة المعفاة من الرسوم الجمركية للسائحين الأجانب، وفقاً لما ذكره موقع "Nikkei" الياباني، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتعفي اليابان الزوار الذين يقيمون أقل من 6 أشهر من الضرائب على عمليات التسوق في الأسواق الحرة، ولكن لا ينطبق على عمليات الشراء لأغراض إعادة البيع.

ووفقاً للتقرير، تضمنت المطالبات صفقة واحدة على الأقل في متجر أبل لشخص اشترى مئات الهواتف في وقت واحد.

بدورها، أوقفت شركة أبل التسوق المعفي من الضرائب في يونيو، وذكر التقرير أنه يُعتقد أن "أبل" قدمت إقراراً ضريبياً معدلاً.

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