تراجع أسعار الذهب في مصر.. و"غرام 21" يسجل 1550 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية بصورة كبيرة لتواكب انخفاض الدولار في السوق الموازية، وأيضا قرار المركزي بإلزام مصدري الذهب إيداع حصيلتهم من التصدير في البنوك خلال 10 أيام.

تراجع الأسعار كان تدريجيا بعد أن وصل إلى القمة عند سعر 1950 جنيها لغرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر شهرة في مصر، لتبلغ الأسعار اليوم 1550 جنيها للغرام بتراجع أكثر من 21% خلال نحو 10 أيام.

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أكد نور الدين محمد رئيس شركة تارجت للاستثمار في تصريحات لـ "العربية.نت"، أن الذهب يتم تسعيره حاليا عند سعر 30 جنيها للدولار، ولذلك شهدنا هذا التراجع في أسعار الذهب والذي كان يتم احتسابه سابقا على سعر 38 جنيها للدولار.

وأوضح أن السوق في حالة جمود حاليا نتيجة صدمة انخفاض الأسعار بهذه الصورة وأيضا مع إغلاق المركزي المصري الباب أمام استغلال الذهب في الحصول على عملة أجنبية خارج البلاد.

وحول السعر العادل للذهب حاليا وفقا لأسعار السوق العالمي وسعر الدولار في البنوك 24.7 جنيه أكد نور الدين أنه من المفترض أن يكون سعر الغرام عند 1276 جنيها فقط.