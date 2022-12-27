إصابات "كورونا" المتصاعدة في الصين تدفع النشاط الاقتصادي إلى "الهاوية"

قادت أحدث موجة إصابات بفيروس كورونا في الصين، إلى حبس الناس لأنفسهم في منازلهم، فضلاً عن ركود ظاهر في السفر والنشاط الاقتصادي، وفقاً لأحدث البيانات المنتشرة عن الحالات الجديدة.

فبعد إسقاط سياسة "صفر كوفيد" في الصين، تعرضت المزيد من المدن لموجة إصابات خارج السيطرة في الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ازدحام المستشفيات والاصطفاف في صالات الجنازات، وفقاً لما أفادت وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

مادة اعلانية

منعت هذه السلسلة الجديدة من الإصابات الناس في بكين وشنغهاي وأماكن أخرى من الخروج على الرغم من مطالبة العمال في بعض الأماكن بالعودة إلى العمل، حتى لو كانوا مصابين بالفيروس.

وتراجعت عدة مقاييس لحركة النقل، بما في ذلك الازدحام المروري في المدن الكبرى، واستخدام مترو الأنفاق وعدد الرحلات الداخلية. وفي الأيام الأخيرة، تراجعت أعداد ركاب مترو الأنفاق في مدن من بينها شنغهاي، وقوانغتشو، وشنتشن، وشيان، ونانجينغ مع ارتفاع عدد الإصابات، بينما في بكين، وهي واحدة من المدن التي شهدت موجة العدوى في وقت مبكر، استقر استخدام مترو الأنفاق وازداد قليلاً.

وبلغت مستويات الازدحام في 15 مدينة رئيسية 56% أقل من المستوى المسجل في يناير 2021، وهو المعيار المستخدم في مؤشر جمعته "BloombergNEF" استناداً إلى بيانات حركة التنقل على موقع محرك البحث الصيني العملاق "Baidu Inc"، وهذا أسوأ مما كان عليه خلال إغلاق شنغهاي ومدن أخرى في الربيع.

ذروة الموجة الحالية

من جانبه، يتوقع كبير الاقتصاديين في شركة استشارات البيانات MetroDataTech، تشين تشين، أن الموجة الحالية من الإصابات ستبلغ ذروتها بين منتصف ديسمبر وأواخر يناير لمعظم المدن، بناءً على تحليل عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية عبر الإنترنت.

ومن المحتمل أن ينخفض النشاط في المصانع في ديسمبر أيضاً، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات للصناعات الناشئة "EPMI".

وانخفض مؤشر EPMI، استناداً إلى استطلاعات الشركات في مجالات مثل التكنولوجيا الخضراء ومركبات الطاقة الجديدة، إلى 46.8 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى منذ أبريل وأقل من عتبة 50 نقطة والتي تعد دليلاً على الانكماش.

ويبدو أن الزيادة المفاجئة في الرحلات الداخلية بدافع إعادة فتحها لم تدم طويلاً، حيث قلل الناس بسرعة من السفر في الأسبوع الماضي. انخفض عدد الرحلات يوم الخميس إلى 42% من مستويات 2019، وفقاً لبيانات مؤقتة من شركة بيانات الطيران الصينية VariFlight.

المزيد من رواد السينما

وعانت دور السينما وشركات الأفلام من عمليات الإغلاق والقيود المفروضة بسبب سياسات "صفر كوفيد" طوال فترة الوباء، لكنها تشهد الآن أول تحسن ملموس في إيرادات شباك التذاكر منذ العطلة العامة التي استمرت 7 أيام في بداية أكتوبر، على الرغم من زيادة حالات "كوفيد".

ارتفع متوسط شباك التذاكر اليومي إلى أكثر من 50 مليون يوان (7.2 مليون دولار) من 17 مليون يوان قبل أسبوعين، وفقاً لبيانات من منصة التذاكر عبر الإنترنت Maoyan Entertainment.