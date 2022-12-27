"جدوى" تخطط لصفقات بـ532 مليون دولار وإدراج حصص في 3 شركات

تخطط شركة جدوى للاستثمار السعودية لاستثمار حوالي ملياري ريال (532 مليون دولار) في صفقات ملكية خاصة جديدة وإدراج حصص في 3 شركات من محافظها بحلول عام 2025، حيث تتطلع للاستفادة من النمو الاقتصادي السريع في المنطقة.

من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، طارق السديري، في تعليقات مكتوبة لوكالة "بلومبرغ"، اطلعت عليها "العربية.نت"، إن شركة الأسهم الخاصة تجري محادثات متقدمة لإتمام صفقتين في الأشهر الـ 12 المقبلة، وتركز على صناعات الرعاية الصحية والقطاع الاستهلاكي.

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وفي بيان صحافي منفصل يوم الثلاثاء، قالت جدوى إنها تنازلت بالكامل عن حصتها البالغة 30% من شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف".

وقد تم تسعير الطرح العام الأولي لعدد 50 مليون سهم في المصفاة المعروفة باسم "لوبريف"، عند الطرف العلوي من النطاق، وجمع الطرح 4.95 مليار ريال. وسيبدأ التداول يوم الأربعاء في البورصة السعودية.

و"لوبريف" هو أحدث طرح عام أولي بقيمة تتخطى مليار دولار في منطقة الخليج، متجاوزاً التباطؤ العالمي في مبيعات الأسهم. وجاءت الصفقة في أواخر العام، والتي عادةً ما تشهد خجل العديد من المستثمرين من المخاطرة.

يأتي ذلك، فيما أفادت أسعار النفط المرتفعة اقتصادات الخليج والأسواق والميزانيات العمومية للشركات، مما ساعد على دفع موجة من عمليات الإدراج.

وأضافت "جدوى" في البيان أن التخارج من "لوبريف"، يمثل ثامن عملية تخارج للشركة من استثماراتها في الأسهم الخاصة، مما رفع إجمالي توزيعات الأسهم الخاصة للشركة إلى العملاء إلى 11 مليار ريال.