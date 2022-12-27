"فاليوسترات" للعربية: نتوقع تسليم 30 ألف وحدة سكنية في دبي خلال 2023

توقع رئيس قسم الدراسات العقارية في "فاليوسترات" حيدر طعيمة، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن تشهد إمارة دبي تسليم نحو 30 ألف وحدة سكنية خلال العام المقبل معظمها في قطاع الشقق.

وكشف طعيمة أن سوق العقارات في دبي شهد خلال 2022 تسليم نحو 26.5 وحدة سكنية (شقق وفيلات) منها نحو 22 ألف شقة سكنية.

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وتوقع أن تشهد أسعار الشقق السكنية في دبي تراجعاً بدءاً من النصف الثاني لعام 2023، بينما من المتوقع حدوث زيادة في أسعار الفلل بالإمارة بنسبة بين 7 و10%، وهي وتيرة نمو أبطأ من العام السابق والبالغة نحو 13%.

وحققت قيمة مبيعات العقارات في إمارة دبي، قفزة بنسبة 60% في الـ11 شهر الأولى من العام الحالي لتتجاوز 240 مليار درهم.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بالإمارة، تجاوز حجم المبيعات في العام الحالي ذروة السوق المسجلة في عام 2013 بنسبة 38%.

وشكلت قيمة المبيعات على الخارطة 44% من إجمالي المعاملات بارتفاع بـ86% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع تقرير لشركة VALUSTRAT أن ترتفع أسعار العقارات بمتوسط يتراوح بين 7% و10% في النصف الثاني من العام المقبل، كما توقع التقرير مواصلة الإيجارات السكنية ارتفاعها حتى نهاية 2023.