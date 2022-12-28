مؤشر سوق الأسهم السعودية يواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء، محققا مكاسب بنسبة 1.22% ليصل إلى 10485 نقطة، في ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي بعد مكاسب 1.28% في نهاية جلسة الثلاثاء.

وبلغت قيمة التداولات اليوم، نحو 4.46 مليار ريال، بحجم تداول 134.9 مليون سهم، وسجلت أسهم 109 شركات ارتفاعاً، فيما تراجعت أسهم 95 شركة.

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وكانت أسهم شركات، بوبا العربية، العربي، وأسمنت القصيم، والمواساة، ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 6.95% و4.43%، أما أسهم شركات: السيف غاليري، ولوبريف، والصقر للتأمين، وولاء، وسدكو كابيتال ريت الأكثر انخفاضًا في نهاية التعاملات، بنسب تراوحت بين 5.82% و3.21%.

وكانت أسهم شركات: مدينة المعرفة، وأمريكانا، والراجحي، ولوبريف، ومدينة المعرفة، الأكثر نشاطا بالكمية، وأسهم شركات: لوبريف، والسيف غاليري، والراجحي، مدينة المعرفة، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

وتصدر سهم لوبريف - الذي تم إدراجه اليوم الأربعاء- قائمة الأسهم من حيث القيمة بنحو 1.070 مليار ريال، عبر تداول 11.22 مليون سهم.

وانخفض سهم لوبريف بنسبة 4.04% إلى 95 ريالا، مقارنة مع سعر الإدراج عند 99 ريالا.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية عبدالله الربدي، إن أوضاع السوق هي من تحكم في تصرفات وتعاملات المستثمرين.

وأشار الربدي في مقابلة مع "العربية"، إلى أن نفسيات المتداولين في السوق مازالت "سيئة"، والسيولة منخفضة، بالتالي هناك قلق لدى المكتتبين في الأسهم الجديدة الوافدة للسوق، مما يدفعه للبيع بسعر أقل من المكتتب به حتى لا يتعرض لخسائر أكبر.

وأضاف أن هناك الكثير من الاكتتابات الجديدة انخفضت عن أسعار إدراجها، توفر فرص حقيقية لمن يريد الاستثمار، إلا الإشكالية اليوم في توقيت السوق.