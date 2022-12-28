كيف يؤثر وضع سقف سعري للنفط الروسي على الأسعار؟

قال العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، جعفر الطائي، إن وضع سقف سعري على النفط الروسي من جانب الدول الغربية، سيكون له أثر على المدى القصير فقط، لأن معظم الدول المستخدمة للخام الروسي لديها خطط بديلة لتوفير الخام من مصادر أخرى.

وأضاف جعفر الطائي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن نجاح بعض البلدان في إيجاد مصادر بديلة للنفط الروسي سيجعل تأثير قرار وضع سقف سعري له محدوداً بنحو 2 – 3 دولارات زيادة في الأسعار، مقابل بعض العوامل التي ستهبط بالأسعار مرة أخرى.

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وأوضح أن أكثر منطقة ستتأثر بهذا القرار هي أوروبا لأنها أكبر مستهلك له وتحديدا منطقة غرب أوروبا وجزء من بلدان شرق أوروبا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع يوم الثلاثاء، مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023 ويستمر لمدة خمسة أشهر حتى الأول من يوليو.

ونص المرسوم على أنه "سيحظر تسليم النفط ومنتجات نفطية روسية لكيانات معنوية أجنبية وأفراد آخرين"، إذا ما اعتمدوا سقفا لسعره.

وقال العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، إن روسيا ستجد سهولة في توجيه النفط الخام إلى مشترين آخرين في آسيا التي تشهد انخفاضاً في الإصابات بفيروس كورونا وانتعاشاً في الطلب نوعا ما، لكن أكبر المستهلكين للنفط الروسي وهما الهند والصين ستطلبانه بأسعار منخفضة، في حين أن آسيا تشهد طلباً متزايداً على النفط الروسي.

وأضاف جعفر الطائي، أنه رغم عدم الوضوح بشأن انفتاح الصين، والحديث عن عودة ارتفاع إصابات كورونا وبالتالي قد تشهد عودة إغلاق الاقتصاد، لكن الصورة إيجابية فيما يتعلق بزيادة الطلب من الصين، وتلك عوامل ترفع أسعار النفط في الربعين الأول والثاني من 2023.

وأوضح الطائي، أن الربع الثاني من 2023، سيشهد ارتفاعاً في الطلب مقابل قدرة إنتاجية محدودة وهو ما سيرفع الأسعار.

وبدأت دول مجموعة السبع وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، تطبيق سقف لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، اعتبارا من 5 ديسمبر 2022، وهو أحدث إجراء غربي لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

ويسمح الاتفاق بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات من دول مجموعة السبع والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وشركات التأمين والمؤسسات الائتمانية، إن كانت الشحنة مشتراة عند السقف المحدد لسعر البرميل أو أقل.