أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي وافق على آلية مؤقتة للحد من ارتفاعات أسعار الغاز الطبيعي الأسبوع الماضي
تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا هذا الأسبوع إلى مستويات لم تشهدها منذ ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وهبطت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الشهر الأول TTF – وهو العقد القياسي في أوروبا - في الأسابيع الأخيرة لتصل إلى أدنى مستوى منذ فبراير، إلى ما دون 77 يورو (81.91 دولاراً) لكل ميغاواط ساعة.
واعتباراً من صباح الخميس، تم تداول هذه العقود عند حوالي 81.5 يورو، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وفي ذروتها خلال أغسطس، تجاوزت أسعار الغاز الأوروبية 345 يورو / ميغاواط ساعة حيث أدى تسليح روسيا لصادراتها من الغاز الطبيعي إلى بقية القارة استجابةً لعقوبات الاتحاد الأوروبي العقابية، ودرجات الحرارة المرتفعة للغاية خلال الصيف، إلى زيادة الطلب مع تقييد العرض.
كما أدى ارتفاع الأسعار إلى قفزة في فواتير الطاقة المنزلية وتسبب في أزمة تكلفة المعيشة بمعظم أنحاء القارة.
ومع ذلك، أدى الطقس الدافئ بشكل غير معتاد خلال فصل الشتاء في معظم أنحاء شمال غرب أوروبا إلى انخفاض الطلب على التدفئة وسمح للقارة بتجديد مخزونها من الغاز بعد التراجع خلال عدة موجات برد خلال الأشهر القليلة الماضية.
توقع بنك غولدمان ساكس في نوفمبر، انخفاضاً حاداً في أسعار الغاز الأوروبية في الأشهر المقبلة حيث اكتسبت الدول سيطرة مؤقتة على قضايا الإمداد.
وافق الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على آلية مؤقتة للحد من أسعار الغاز المفرطة، والتي تدخل حيز التنفيذ في 15 فبراير.
وبموجب الاتفاق، سيتم تشغيل آلية "تصحيح السوق" تلقائياً إذا تجاوز سعر TTF للشهر الأول 180 يورو / ميغاواط ساعة لمدة 3 أيام متتالية، أو إذا انحرف بمقدار 35 يورو أو أكثر عن السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال العالمي عبر نفس الأيام الثلاثة.
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