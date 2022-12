خلال أسبوعين فقط.. فيلم "أفاتار" يجمع أكثر من مليار دولار في دور العرض

حقق فيلم "Avatar: The Way of Water" إيرادات بلغت قيمتها مليار دولار من مبيعات التذاكر في أسبوعين فقط.

وينضم فيلم المخرج، جيمس كاميرون الرائد، والذي يعد تكملة لأعلى فيلم تحقيقاً للإيرادات في كل العصور، إلى "Jurassic World: Dominion" في تحقيق إيرادات مكونة من 10 أرقام هذا العام وقد يتفوق على فيلم الممثل الشهير، توم كروز "Top Gun: Maverick" ليكون الأعلى إيرادات لعام 2022 قبل توقف عرضه في دور السينما.

ويعني أداء "أفاتار" أن عام 2022 سينتهي بثلاثة أفلام تتجاوز عتبة المليار دولار في شباك التذاكر.

وفي حين أن هذا بعيد كل البعد عن 9 مليارات دولار من الأرباح التي شهدها عام 2019 - آخر عام كامل في شباك التذاكر قبل الوباء - إلا أنه لا يزال يمثل زيادة عن عامي 2020 و2021 اللذان شهدا صفر، وفيلم واحد على التوالي يكسبان أكثر من مليار دولار، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وعلى الرغم من أن بعض مراقبي الصناعة توقعوا أن يتخطى شباك التذاكر المحلي 8 أو 9 مليارات دولار، إلا أن هذه الآمال تحطمت جزئياً بسبب تأخر بعض الأفلام ذات الميزانيات الكبيرة، بما في ذلك فيلم آخر لـ "توم كروز"، وهو الفيلم المرتقب بشدة "Mission: Impossible - Dead Reckoning".

وكان ترتيب أعلى 10 أفلام إيرادات خلال 2022 كالتالي:

10. فيلم ‘Sonic the Hedgehog 2’ – حقق 402 مليون دولار

9. فيلم ‘Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore’ – حقق 405 مليون دولار

8. فيلم ‘Thor: Love and Thunder’ – جمع 760 مليون دولار من الإيرادات العالمية

7. فيلم ‘The Batman’ – جمع 770 مليون دولار

6. فيلم ‘Black Panther: Wakanda Forever’ – عرض في نوفمبر وجمع 803 ملايين دولار

5. جمع فيلم ‘Minions: The Rise of Gru’ – إيرادات بقيمة 939 مليون دولار

4. فيلم الأبطال الخارقين ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ – جمع 955.7 مليون دولار

3. فيلم الخيال ‘Jurassic World: Dominion’ – جمع مليار دولار

2. فيلم ‘Avatar: The Way of Water’ – جمع 1.03 مليار دولار

1. فيلم توم كروز Top Gun: Maverick – حقق 1.5 مليار دولار.