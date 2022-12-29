مصادر لـ"العربية.نت": صندوق قطر السيادي يحصل على أول قرض أخضر بـ5 مليارات دولار

قالت مصادر مصرفية لـ"العربية.نت" إن جهاز قطر للاستثمار "صندوق الثروة السيادي القطري" جمع نحو 5 مليارات دولار من أسواق الدين العالمية خلال ديسمبر الجاري في إطار خطة طموحة للصندوق لتمويل حزمة من الاستثمارات الخضراء وإعادة هيكلة بعض الاستثمارات.

وأضافت المصادر أن التمويل الذي حصل عليه الصندوق جاء في إطار قرض لأجل خمس سنوات يستحق في منتصف ديسمبر 2027.

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وأشارت المصادر لـ"العربية.نت" إلى أن البنوك التي شاركت في ترتيب القرض بلغ عددها 12 بنكا تضمنت HSBC و"جي بي مورغان" وبنك الصين الزراعي، و"غولد مان ساكس" و"دويتشه بنك" و"ستاندرد تشارترد" و"ميتسوبيشي يو إف.جيه فايننشال" وبنك الصين وبنك أوف أميركا وبنك كريدي أغريكول ومجموعة سيتي غروب الأميركية، بحسب ما ذكرته المصادر.

وقال أحد المصادر إن التمويل جمعته شركة قطر القابضة، التي تأسست في عام 2006، والمملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادي بالبلاد.

وقدمت شركة "وايت آند كيس" الاستشارات القانونية لشركة قطر القابضة التابعة للسيادي القطري، فيما قدمت شركة "لينك لاترز" الاستشارات القانونية لتحالف البنوك المشرف على ترتيب القرض، بحسب وثيقة اطلعت عليها "العربية.نت".