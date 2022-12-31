عام قاسٍ.. 320 مليار دولار تبخرت من ثروة 10 مليارديرات حول العالم

يودع أثرى أثرياء العالم واحداً من أسوأ السنوات التي مروا بها، حيث تبين بأن أغنى عشرة مليارديرات في العالم فقدوا أكثر من 320 مليار دولار أميركي من ثرواتهم خلال العام، وذلك نتيجة الاضطرابات الاقتصادية والتحولات التي شهدها العالم خلال 2022.

وتكبد بعض أغنى أغنياء العالم خسائر أدت إلى تراجع ثرواتهم بسبب ارتفاع معدلات التضخم، كما أدى غزو روسيا لأوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة إلى انهيار أسواق الأسهم العالمية.

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وبحسب تقرير متخصص نشره موقع "ذا موني" الاقتصادي، واطلعت عليه "العربية نت" فقد كان الخاسر الأكبر من بين المليارديرات في العالم خلال العام 2022 هو إيلون ماسك، حيث انخفض صافي ثروته بمقدار 140 مليار دولار أميركي إلى 133 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.

وتضررت ثروة ماسك بشكل أساسي من الانخفاض الحاد في قيمة حصته البالغة 13.4% في شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، حيث تراجع سهم "تسلا" بنسبة 69.3% منذ بداية عام 2022.

وتقول تقارير غربية إن الانخفاض في ثروة ماسك يرجع إلى حد كبير إلى تصرفاته الغريبة بخصوص موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي اشتراه مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر بعد معركة قانونية طويلة بعد محاولته الابتعاد عن الشراء.

وبعد تهاوي ثروة ماسك تربع على عرش أغنى أغنياء العالم ببرنارد أرنو، وهو رئيس تكتل (LVMH) الفرنسي الفاخر، وصاحب عدد من العلامات التجارية الفخمة والعالمية المشهورة ويبلغ صافي ثروته حالياً 163 مليار دولار أميركي.

ويحل في المرتبة الثانية بعد ماسك من حيث الخسائر رئيس شركة أمازون جيف بيزوس، الذي تبخر من ثروته خلال العام 2022 أكثر من 88 مليار دولار، وذلك نتيجة انخفاض قيمة الأسهم في عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" بنسبة 51%.

وكان الخاسر الكبير الآخر هو "تشانغ بينغ زهاو"، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة (Binance) والذي انخفض صافي ثروته من 84 مليار دولار إلى 11.6 مليار دولار أميركي في أعقاب الانهيار في أسواق العملات المشفرة.

وشهد قطاع العملات الرقمية المشفرة عمليات بيع حادة خلال العام 2022 عندما تسببت المخاوف على الاقتصاد العالمي ونهاية الأموال الرخيصة في هروب المستثمرين من الأصول عالية المضاربة مثل البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، والتي ازدهرت في شعبيتها خلال فترة وباء كورونا.

وسارت الأمور من سيئ إلى أسوأ مع اقتراب نهاية العام عندما انهارت (FTX)، وهي بورصة عملات رقمية منافسة لشركة (Binance)، وأعلنت الإفلاس بعد زيادة عمليات السحب التي لم تتمكن من الوفاء بها.

وسجل عمالقة التكنولوجيا الآخرون خسائر فادحة حيث أدت المخاوف بشأن آفاق النمو للقطاع إلى خسائر كبيرة في سوق الأسهم، مما أضر بقيمة حصصهم في شركات مختلفة.

وعانى مارك زوكربيرغ، رئيس شركة "ميتا" المالكة لشبكة "فيسبوك"، من خسارة قدرها 82 مليار دولار في ثروته. وفي هذه الأثناء، خسر مؤسس شركة "غوغل" لاري بيدج 47 مليار دولار، كما تكبد المؤسس المشارك سيرغي برين 46 مليار دولار وذلك نتيجة تحطم الأسهم في شركة "ألفابيت" المالكة لمحرك البحث بنسبة 41%.

وخسر مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس 29 مليار دولار بعد أن تراجعت الأسهم في عملاق الحوسبة بنسبة 30% هذا العام، بينما تبخر أكثر من 3.2 مليار دولار من ثروة الملياردير المعروف وارن بافيت.