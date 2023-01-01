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خاص

أسعار الذهب مرشحة لهذه المستويات في الربع الأول من 2023

الذهب خلال الـ30 عاماً الماضية يحقق نحو 5-10% مكاسب سنوية

دبي - العربية.نت
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توقع رئيس شركة "تارجت للاستثمار" نور الدين محمد، في مقابلة مع "العربية"، أن ترتفع أسعار الذهب إلى مستويات 2200-2300 دولار للأونصة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح أن أداء الذهب سيشهد بعض الدعم خلال عام 2023، مع التوقعات ببدء تراجع أسعار الفائدة عالمياً خلال العام الجاري، ما يدعم ضعف الدولار والذي يعد مؤشراً صحياً للاقتصاد والذهب.

وأشار إلى أن أكثر التأثيرات على الذهب خلال عام 2022 هو أسعار الفائدة المرتفعة والدولار القوي وهما يعدان أكبر أعداء الذهب.

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وقال إنه مع التوقعات ببدء تراجع الفائدة في الربع الثاني من 2023، وهو ما قد يؤدي إلى ضعف الدولار، والذي سينعكس إيجابياً على أداء الذهب.

وأضاف أن الذهب سيستخدم في التحوط ضد التضخم، مشيراً إلى أن الذهب خلال الـ30 عاماً الماضية يحقق نحو 5-10% مكاسب سنوية.

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