مصارحة صينية حول "كوفيد".. و"شي" يكشف حجم نمو الاقتصاد في 2022

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن بلاده دخلت مرحلة جديدة في معركتها ضد فيروس كورونا ولا تزال هناك تحديات صعبة.

وأضاف، "شي" في خطابه بمناسبة العام الجديد يوم السبت: "باتباع نهج قائم على العلم ومستهدف، قمنا بتكييف استجابتنا لـ كوفيد في ضوء الوضع المتطور، لحماية حياة وصحة الناس إلى أقصى حد ممكن".

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يوم الجمعة، أدلى شي بأول تعليقاته على سياسة "صفر كوفيد" منذ أن اتخذت حكومته أولى خطوات التخفيف في 7 ديسمبر. وقال إن الاستراتيجية تم "تحسينها" لحماية حياة الناس وتقليل التكاليف الاقتصادية. ولكن أدى خروج الصين المفاجئ من "صفر كوفيد" – وهي السياسة التي كانت تطلب منذ ما يقرب من 3 سنوات إجراء اختبارات جماعية وعمليات إغلاق مفاجئة وإغلاق الحدود في الغالب - إلى اندلاع موجة من الإصابات.

وعلّق، "شي" بأن الصين تنتقل إلى مرحلة جديدة من السيطرة على كوفيد، داعيا الجمهور إلى التحلي بالصبر. وقال: "دعونا نبذل جهداً إضافياً للتقدم، لأن المثابرة والتضامن تعني النصر".

وقال شي إن الاقتصاد الصيني "تمتع بنمو سليم". وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 120 تريليون يوان (17.4 تريليون دولار) هذا العام، وفقاً لـ "شي"، مما يشير إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 4.4% على الأقل في عام 2022، مقارنة مع توقعات المحللون بنمو 3% فقط.

يراهن شي على أن الانتعاش الاقتصادي العام المقبل سيساعد الصين على تجاوز الصدمة، حيث تعهد المسؤولون في الاجتماع الأخير للمكتب السياسي المكون من 24 عضواً بإحياء الطلب الاستهلاكي ودعم القطاع الخاص.

وبدأ النشاط الاقتصادي في الانتعاش بالفعل في بعض المدن الكبرى، كما تظهر البيانات المتعلقة بمترو الأنفاق والطرق والمطارات ودور السينما. وكتب محللون في شركة هايتونغ للأوراق المالية بما في ذلك ليانغ تشونغهوا في تقرير يوم الخميس: "من المرجح أن يكون ديسمبر هو قاع التباطؤ الاقتصادي".