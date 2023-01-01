أفضل قطاعات للاستثمار في سوق الأسهم السعودية خلال 2023

قال المؤسس والشريك في "سبعين للاستثمار،عبد العزيز السيف، إن أداء سوق الأسهم السعودية خلال عام 2022 كان جيدا على الرغم من تراجعه وذلك مقارنته بالأسواق العالمية التي هبطت بوتيرة أعلى.

وأضاف السيف في مقابلة مع "العربية"، أن انخفاض سوق الأسهم السعودية جاء بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والتي تقلل السيولة في السوق، وتضع خيارات مختلفة للمستثمرين مثل الودائع ذات العوائد الجيدة، والاستثمار في السندات والصكوك.

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الأسهم السعودية تستهل أولى جلسات 2023 بالمكاسب.. والمؤشر فوق 10540 نقطة

وأشار إلى أن عام 2023 يشهد مكررات ربحية جيدة لسوق الأسهم السعودية بشكل عام.

وأوضح أن اتجاه ربحية الشركات في سوق السعودية هو النقطة الرئيسية، متوقعا عدم نمو أرباح الشركات واستقرارها، مضيفا أن بعض القطاعات ستسجل ارتفاعا في أرباحها بينما تسجل قطاعات أخرى انخفاض.

وأفاد السيف، بأن هناك قطاعات جيدة للاستثمار في السوق السعودية منها أسهم البنوك، البناء والإنشاءات، الأسمنت، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات.

وذكر أن قطاع البتروكيماويات جيد على المدى المتوسط، متوقعا أن تكون هناك فرصة جيدة بالقطاع مع نهاية عام 2023.

وكشف أن هناك فرصاً استثمارية جيدة أيضا في الصكوك والسندات وسط مستويات الفائدة المغرية حاليا.

واستهلت سوق الأسهم السعودية تعاملات مطلع العام الجديد 2023 بالمكاسب في جلسة اليوم الأحد، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.65%، مستفيدا من مكاسب أسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف مؤشر تاسي في نهاية تعاملات اليوم الأحد، نحو 68 نقطة عند مستوى 10546 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 2.25 مليار ريال، وأحجام 77 مليون سهم.

وسجلت أسهم 178 شركة ارتفاعًا في سعرها، فيما تراجعت أسعار أسهم 31 شركة من إجمالي 223 شركة.