الفيدرالي الأميركي يفضل الركود على التضخم.. متى يخفض الفائدة؟
"أمانة كابيتال": خفض الفائدة قد يبدأ في الربع الأول من عام 2024
قال رئيس أبحاث السوق في أمانة كابيتال، وليد الحلو، إن البنوك المركزية أنهت مرحلة الرفع الكبير لأسعار الفائدة وانتقلت لمرحلة الوصول إلى المعدلات المستهدفة.
وأضاف الحلو في مقابلة مع "العربية" أن "السؤال الأهم.. متى نصل إلى نقطة النهاية؟"، موضحا أن الفيدرالي صرح أنه سيتم رفع الفائدة حتى تتفوق على معدلات التضخم.
وذكر أن معدلات التضخم سيتحكم فيها فترة الثبات في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي والتي تقدرها الأسواق بفترة 6 أشهر.
وأشار إلى أن الأسواق تفترض أيضا أن خفض الفائدة قد يبدأ في الربع الأول من عام 2024، مضيفا: "توقعات الأسواق مبنية على التعامل مع سيناريوهات اقتصادية تم حلها بالكامل عن طريق (Q A) سواء أثناء الأزمة المالية العالمية أو في فترة الجائحة".
وأفاد الحلو أن القضاء على الركود الاقتصادي باتباع سياسة نقدية طبيعية مثل رفع أو خفض الفائدة فإنها تحتاج إلى فترة زمنية مطولة.
وقال إن الفيدرالي الأميركي يفضل التعامل مع الركود الاقتصادي ولا يفضل التعامل مع التضخم.
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