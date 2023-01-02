بسبب المخاطر.. المركزي الأوروبي يرفع متطلبات رأس المال لـ "دويتشه بنك"

أكد "دويتشه بنك إيه جي" أنه يواجه متطلبات تنظيمية أعلى من البنك المركزي الأوروبي لرأس المال، ضمن حملة لتخفيض المخاطر التي يواجهها المقرضون في الأعمال المربحة للتمويل بالرافعة المالية.

وقال البنك الألماني في بيان يوم الجمعة بعد إغلاق السوق، إنه بات يتعين عليه أن يمتلك رأسمال عاديا من الدرجة الأولى "Tier 1 capital"، يعادل 10.55% من أصوله المرجحة بالمخاطر هذا العام، ارتفاعا من 10.43% في نهاية سبتمبر. وبالفعل تجاوز البنك المتطلبات بهامش واسع، إذ بلغ 13.33% في نهاية الربع الثالث.

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ويعرف رأس المال من الدرجة الأولى أو "Tier 1 capital"، بالمقياس الأساسي للقوة المالية للبنك من وجهة نظر الجهة المنظمة. وهو يتألف من رأس المال الأساسي، الذي يتألف بشكل أساسي من الأسهم العادية والاحتياطيات المفصح عنها، ولكن قد يشمل أيضًا الأسهم الممتازة غير التراكمية غير القابلة للاسترداد.

وقال دويتشه بنك إن الزيادة مدفوعة بالتقييم المنفصل الذي أدخله البنك المركزي الأوروبي حديثاً للمخاطر الناشئة عن أنشطة التمويل بالرافعة المالية.

وأفادت وكالة "بلومبرغ"، في نوفمبر أن دويتشه بنك، وبي إن بي باريبا الفرنسي، كانا من بين المقرضين الذين يواجهون زيادة في اشتراطات رأس المال المتعلقة بالقروض ذات الرافعة المالية.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن بعض المقرضين لا يدركون بشكل صحيح المخاطر التي يواجهونها في هذا العمل، والذي يتضمن تمويل الشركات المثقلة بالديون، مثل تلك التي استحوذت عليها شركات الأسهم الخاصة.

من جانبه، رفض الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك، كريستيان سوينغ، الانتقادات الموجهة للبنك، قائلاً إن شركته لا تحتاج إلى تحذيرات من المنظم لاحتواء المخاطر التي تواجهها في القروض ذات الرفع المالي.