"إيليت" للعربية: الاستثمارات الأجنبية النقطة الفاصلة في انطلاقة جديدة لبورصة مصر

توقع عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، محمد كمال، في مقابلة مع "العربية"، مزيدا من الصعود للبورصة المصرية في الربع الأول من العام الجاري، واختبار المؤشر الرئيسي لمستوى 15 ألف نقطة وصولا إلى 18 ألف نقطة.

وقال إن العوامل التي تدعم صعود بورصة مصر في الربع الأول من 2023، ترقب دخول المستثمرين الأجانب بشكل كبير مما يعزز السيولة في السوق.. مضيفا: "الاستثمارات الأجنبية النقطة الفاصلة في البداية الجديدة لمؤشر البورصة المصرية في المرحلة المقبلة".

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"أتوقع عودة الأموال الساخنة لسوق السندات المصرية بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس"، بحسب عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية.

وأشار كمال إلى أن هناك جزءا من الاستثمارات الأجنبية سيوجه لسوق الأسهم المحلية مع استقرار سعر الصرف.

وأوضح أن البورصة المصرية شهدت في النصف الأول من 2022، تراجعات كبيرة من مستوى 12 ألف نقطة لمستويات 8500-8600 نقطة، وبعد تحرير سعر الصرف في 27 أكتوبر شهد ارتداده إيجابية، مع إعادة تسعير الأسهم المصرية، ودخول الصناديق العربية والخليجية لاقتناص الفرص في سوق الأسهم المصرية، وكذا التفاعل الإيجابي للمؤسسات المحلية والأفراد.