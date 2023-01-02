الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الثانية وسط توقعات متفائلة بعام 2023

ارتفعت سوق الأسهم السعودية، اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، وسط توقعات متفائلة بأداء السوق خلال العام 2023.

وزاد مؤشر تاسي في نهاية تعاملات جلسة اليوم، بنسبة 0.30%، أو 32 نقطة عند مستوى 10578 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.69 مليار ريال، وأحجام 149.28مليون سهم.

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وسجلت أسهم 176 شركة ارتفاعًا في سعرها، فيما تراجعت أسعار أسهم 36 شركة من إجمالي 223 شركة.

وقاد الأسهم الأكثر ارتفاعا عذيب للاتصالات بنسبة 9.89%، وكابلات الرياض 7.13%، والسيف غاليري 6.90%، والحفر العربية 6.01%، والشرقية للتنمية 5.49%.

وجاء في مقدمة الأكثر تراجعا "دراية ريت" 2.19%، و"الأهلي ريت 1" 2.15%، وتنمية 2.11%.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة لوبريف 330 مليون ريال، والسيف غاليري 193مليون ريال، والراجحي 138مليون ريال.

وفي مقابلة مع "العربية"، قال رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال علاء آل إبراهيم، إن سوق الأسهم السعودية قد تشهد فرصا جيدة للاستثمار وجنى الأرباح في عام 2023.

وأضاف الإبراهيم أنه سيكون هناك مستويات تذبذب مرتفعة لن تكون مثل عام 2022، متوقعا أن يزور المؤشر العام منطقة 10 آلاف نقطة ولكن قد تكون الزيارة الأخيرة وستكون خلال الربع الأول من 2023.

وتوقع أن يشهد العام 2023 موسما لجني الأرباح، وفرصة لبناء مراكز جيدة على المدى المتوسط.