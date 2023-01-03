أداء الاقتصاد الأميركي ومسار الفائدة.. هذه المؤشرات ستحدد تحركات الفيدرالي في 2023

قال رئيس قسم الأبحاث Equiti Group رائد الخضر، إن التطمينات الواردة من مديرة صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد الأميركي بعيدا نوعا ما عن الانكماش يدعم أسواق الأسهم الأميركية.

وأضاف الخضر في مقابلة مع "العربية"، أن معظم البيانات الاقتصادية الأخيرة الواردة من أميركا "إيجابية"، على رأسها بيانات التوظيف.

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وأوضح أن محضر الفيدرالي سيؤكد على أن نية البنك المركزي برفع سقف أسعار الفائدة على الرغم من أن الوتيرة أقل، مما قد يعطي قوة أكبر للدولار الأميركي في الفترة القادمة.

وذكر أن خطوة الفيدرالي القادمة ستحددها أرقام التضخم، لأنه إذا تراجع التضخم بوتيرة أكبر قد يساعد الفيدرالي على وقف دورة التشديد النقدي مبكرا.