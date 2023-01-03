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سيناريوهات نمو الطلب العالمي على النفط في 2023.. هذه أفضل التوقعات!

"CMarkits لندن": نتوقع انخفاض الطلب على وقود الطائرات مع إعادة فرض قيود "كوفيد-19" على السفر

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits لندن يوسف الشمري، إن توقعات تحسن الطلب العالمي على النفط في عام 2023 بواقع 3 إلى 4 ملايين برميل يوميا يأتي ضمن السيناريو الأكثر تفاؤلا.

وأوضح الشمري، في مقابلة مع "العربية"، أن توقعات الطلب حاليا تتراوح بين مليونين و2.5 مليون برميل يوميا كأفضل توقعات، مع الأخذ في الاعتبار تقليل قيود "كوفيد-19" في الصين.

وأشار الشمري إلى أن تخفيف القيود في الصين يستغرق وقتا من الآن حتى منتصف العام الحالي، متوقعا ألا ترجع الصين لكامل طاقتها الصناعية والتشغيلية حتى النصف الثاني من العام.

أسعار النفط تعمق خسائرها متأثرة بتوقعات الطلب في الصين والنمو العالمي طاقة أسعار النفط أسعار النفط تعمق خسائرها متأثرة بتوقعات الطلب في الصين والنمو العالمي

وقال الشمري، إن بعض الدول تعيد فرض اختبار "PCR" مما قد يؤثر على الطلب على وقود الطائرات في المستقبل.

وذكر أن السيناريو الأفضل يرجح عودة الصين اقتصاديا، لكن مع انخفاض الطلب على وقود الطائرات.

وبين أن الدولار الأميركي إذا استمر في الانخفاض، سينعكس على ارتفاع أسعار النفط، وقد تتوجه أوبك+ إلى إعادة البراميل التي تم تخفيضها بواقع مليوني برميل يوميا في نهاية العام الماضي تدريجيا إلى الأسواق، متوقعا أن يحدث هذا الإجراء في النصف الأول من العام.

وتابع الشمري: "أوروبا محظوظة إلى الآن.. لأن درجات الحرارة حتى الآن معقولة وأعلى مما كان متوقعا مقارنة بالسنوات الماضية.. وإذا استمرت في الثلاثة أشهر المقبلة بدرجات حرارة متوسطة أعلى من 5 إلى 15 درجة مئوية لن يضطروا إلى السحب من المخزونات".

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