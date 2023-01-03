أسعار الغاز في أوروبا تواصل الانخفاض وسط وفرة المخزونات

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا حيث أدى استمرار طقس الشتاء الأكثر دفئاً من المعتاد إلى تقليل الطلب وتخفيف الضغط على أنظمة الطاقة في المنطقة.

وتراجعت العقود الآجلة المعيارية بنسبة 5.2% بعد افتتاحها على ارتفاع اليوم الثلاثاء. وتظهر التوقعات أن درجات الحرارة المعتدلة بشكل غير معقول ستبقى في جميع أنحاء أوروبا القارية الأسبوع المقبل.

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وخفف الطقس من المخاوف بشأن انقطاع التيار الكهربائي وتقنين الاستهلاك، حيث تظل المخزونات ممتلئة عن المتوسط، وهناك مخاطر أقل من أن يتم استنفادها إلى مستويات خطيرة خلال فصل الشتاء.

يأتي ذلك، فيما تمكنت أوروبا من إضافة المزيد من الغاز إلى المخازن في الأيام القليلة الماضية وسط مزيج من احتياجات التدفئة المقيدة والاستهلاك المنخفض عادةً خلال موسم العطلات، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومن المتوقع أن تنتج ألمانيا كهرباء عبر طاقة رياح تقترب من مستوى قياسي يوم الأربعاء، وفقاً لبيانات "بلومبرغ"، مما يقلل الحاجة إلى الغاز لإنتاج الكهرباء.

وانخفضت العقود الآجلة للغاز للشهر الأمامي الهولندية – وهو المعيار القياسي الأوروبي - بنسبة 2.6% عند 75 يورو للميغاواط في الساعة صباح اليوم في أمستردام. وانخفض العقد المكافئ في المملكة المتحدة بنسبة 3.3%.

وشهدت الأسعار انخفاضاً شهرياً قياسياً في ديسمبر، مما أدى إلى ارتياح المستهلكين والحكومات بعد عام قاس عندما ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال الصيف. ومع ذلك، فهي أعلى بكثير من المستويات النموذجية لهذا الوقت من العام، وأي اضطراب في الإمدادات يمكن أن يضيق السوق مرة أخرى.