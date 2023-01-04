بانكمان يطلب من المحكمة الحفاظ على سرية ضامني الكفالة

طلب مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX، سام بانكمان فريد، من القاضي الحفاظ على سرية هويات شخصين سيساعدان في تأمين الإفراج عنه بكفالة، وذلك لحمايتهما من التدقيق العام والمضايقات المحتملة.

وقدم محامو بانكمان، خطاباً يطلبون فيه إخفاء اسمي الشخصين اللذين يعتزمان التوقيع كضامنين على الكفالة الخاصة به البالغة 250 مليون دولار، مؤكدين أنه لا توجد حاجة للإفصاح العلني. ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأميركي، لويس كابلان، في نيويورك يوم الثلاثاء على طلب المحامين بعد أن دفع بانكمان، ببراءته من 8 تهم جنائية.

مادة اعلانية

وكثيراً ما تطلب المحاكم ضامنين للتوقيع على حزم الكفالة الكبيرة لضمان مثول المدعى عليه في المحكمة.

ويسعى محامو الدفاع أحياناً لإخفاء هويات الكفلاء لحمايتهم من الرقابة العامة.

وقال كابلان، إنه سينظر في أي طلبات تسعى للكشف عن الأسماء، طالما تم تقديمها إلى المحكمة بحلول 12 يناير، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكتب محامو بانكمان فرايد: "إذا تم تحديد هوية الكفيلين، فمن المحتمل أن يتعرضا لتدقيق وسائل الإعلام، كما من المحتمل أن يتم مضايقتهما، على الرغم من عدم وجود صلة جوهرية بالقضية، وبالتالي، فإن خصوصية الضامنين وسلامتهم هما عوامل تعويضية تفوق بشكل كبير افتراض وصول الجمهور إلى المعلومات المحدودة للغاية المعنية".

وفي ديسمبر، حدد قاض كفالة بقيمة 250 مليون دولار لبانكمان فرايد، وهي واحدة من أكبر الكفالات التي طُلبت في تاريخ الولايات المتحدة.

وتم تأمين سند التعهد الشخصي من خلال حقوق الملكية في منزل والديه في بالو ألتو بكاليفورنيا، والذي يكاد يكون من المؤكد أنه لا يساوي أي شيء قريب من هذا المبلغ.

لكن غالباً ما تكون الكفالة مدعومة بأصول تبلغ قيمتها حوالي 10% فقط من المبلغ المحدد.

وبالإضافة إلى بانكمان فرايد ووالديه، طلب القاضي أن يتم التوقيع على السند من قبل شخصين آخرين "بموارد كبيرة"، لا يمكن أن يكون أحدهما قريباً.

وقال محاموه في الخطاب، إن الشخصين لم يوقعا على العقد بعد، لكنهما يعتزمان القيام بذلك بحلول الموعد النهائي في 5 يناير.

وفي محكمة الإفلاس، منح قاض بالفعل حق عدم الكشف عن هوية دائني "FTX"، بما في ذلك المستثمرين الأغنياء الذين لا يريدون نشر أسمائهم.