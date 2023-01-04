رأس المال السوقي لبورصة مصر يسجل رقماً تاريخياً بعد تحريك سعر العملة

صعد رأس المال السوقي لبورصة مصر في تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل رقما تاريخيا هو الأعلى في تاريخ البورصة المصرية، والذي يأتي بعد خفض جديد لسعر صرف الجنيه المصري.

وحقق رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال تداولات جلسة اليوم الموافق 4 يناير 2023، رقماً تاريخياً غير مسبوق وهو 1.013 تريليون جنيه.

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وكان أعلى رقم مسجل لرأس المال السوقي مسجلا في أبريل عام 2018 بقيمة 1.008 تريليون جنيه.

وتخطى عدد العمليات المنفذة مع نهاية جلسة اليوم 115.6 ألف عملية، وهو الأعلى في تاريخ البورصة المصرية.

وتعكس الارتفاعات المشار إليها في أداء الأوراق المالية المقيدة أن الاستثمار في البورصة الآن هو التحوط الأمثل من التحديات الاقتصادية الحالية.

وقال رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية وائل عنبه، إن البورصة المصرية شهدت أعلى تذبذب في تاريخها خلال جلسة اليوم بواقع 1000 نقطة، حيث ارتدت السوق ارتفاعا بواقع 500 نقطة، بعد أن كانت الخسائر 500 نقطة.

وأضاف عنبه في مقابلة مع "العربية"، أن الانخفاض في التعاملات الأولى من جلسة اليوم بعد الإعلان عن شهادات الاستثمار بعائد مرتفع، إلا أنه بعد ذلك بمدة ساعة صدر قرار تحرير سعر الصرف وارتفع الدولار أمام الجنيه إلى 26.5 جنيه.

وأوضح أن القوة الشرائية للأسهم المصرية عادت لمعادلة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، مثلما حدث في أكتوبر الماضي.

وذكر أن الارتفاع كان الأبرز في الأسهم العقارية وأسهم الشركات المصدرة.

ارتفع سعر الدولار في مصر إلى مستويات غير مسبوقة في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعره إلى 26.49 مقابل الجنيه للبيع، وإلى 26.36 جنيه للبيع.

وفي بنكي الأهلي ومصر، أكبر البنوك الحكومية في مصر، سجل الدولار سعر 26.25 جنيه للشراء، و26.3 جنيه للبيع.

وكانت مرونة سعر الصرف مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر/تشرين الأول.

وسجل الدولار أعلى سعر في السوق الرسمية، في بنك الاستثمار العربي 26.51 جنيه للشراء و26.55 جنيه للشراء، فيما سجل 26.3 جنيه للشراء و26.4 جنيه للشراء جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي مصر، أكبر البنوك الخاصة.

ووفقا للبيانات المعلنة سجل الدولار أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5% في 27 أكتوبر/تشرين الأول.