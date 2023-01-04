"الأراضي البيضاء": إصدار أكثر من 4600 فاتورة للمرحلة الثانية في 3 مدن سعودية

أصدر برنامج الأراضي البيضاء في السعودية أكثر من 4600 فاتورة ضمن الدورة الأولى للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي في مكة المكرمة وجدة وحاضرة الدمام.

وذكر البرنامج أن الفواتير صدرت على نحو 3500 قطعة أرض واقعة داخل النطاق العمراني المعلن للمرحلة الثانية، مبيناً أن فواتير الدورة الأولى لرسوم الأراضي في المدن المذكورة صدرت بتاريخ 29 ديسمبر 2022.

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وأوضح البرنامج، اليوم الأربعاء، أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 16000 فاتورة في المدن التي تم تطبيق النظام فيها، داعياً المُلاك إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما نوه البرنامج، بأن المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

يُذكر أن البرنامج أجرى تعديلات تضمّنت إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إلى جانب قيام الوزارة بإجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها، بالإضافة إلى صدور أمر سامٍ في أغسطس 2020، يقضي باعتبار فواتير رسوم الأراضي البيضاء عقوداً وامتيازات ومحررات جزائية حسب نظام إيرادات الدولة.