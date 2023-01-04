"بلاك روك" تحذر من هزّات عنيفة للأسواق في 2023

حذر محللو بلاك روك من هزّات عنيفة للأسواق قد تتعرض لها بسبب أكبر عاصفة كلية منذ عقود، ونصحت المستثمرين بضرورة الاستعداد للتقلبات والتضخم المستمر في عام 2023.

وقال الخبراء الاستراتيجيون في مذكرة يوم الثلاثاء: "كانت صدمات العام الماضي شديدة، وتسببت في عمليات بيع حادة للأسهم والسندات"، مشيرين إلى عوامل مثل حرب روسيا على أوكرانيا، والقضايا الجارية في سلسلة التوريد، وسياسات التشديد الكمي من البنوك المركزية في مواجهة ارتفاع التضخم، وفقاً لما نقلته "Insider"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ضربت هذه الرياح المعاكسة الأسهم في عام 2022، حيث سجل مؤشر S&P 500 أسوأ خسارة له منذ عام 2008. لكن بعض المتفائلين يرون فرصة للتعافي مع تباطؤ التضخم وتراجع الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة.

وحددت "بلاك روك"، 3 أمور يجب النظر إليها في العام الجديد.

وقالت بلاك روك: "أولاً، قم بتوسيع عدسة السيناريوهات المحتملة واحذر من القصور الذاتي والتحيزات السلوكية الأخرى". ثانياً: حدد عامل التعويض عن المخاطر الجيوسياسية. ثالثاً: استخدام دليل استثماري جديد. والذي يعني المزيد من التغييرات المتكررة في المحفظة في النظام الجديد الذي يتسم بدرجة أكبر من تقلب الاقتصاد الكلي والسوق.

وقالت بلاك روك: "من المرجح أيضاً أن يشعر المستثمرون الذين يأملون في أن يتراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة بخيبة أمل، حيث لن يتدخل محافظو البنوك المركزية لدعم الأسهم".

وفي حين أن التضخم قد يتباطأ مع عودة أنماط الإنفاق إلى طبيعتها وتراجع أسعار الطاقة، توقعت شركة بلاك روك، أن يستمر فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في السنوات القادمة.

وحذرت المذكرة "نرى ارتفاعات الأسهم المبنية على الآمال بالتخفيضات السريعة لأسعار الفائدة تتلاشى. وأرجعت السبب إلى أنه من غير المرجح أن تقوم البنوك المركزية بالتدخل لإنقاذ الأسواق في فترات الركود التي تسببت هي فيها، لخفض التضخم إلى أهداف السياسة".

ورفع محافظو البنوك المركزية أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس العام الماضي لكبح جماح التضخم الذي تراجع إلى 7.1% في نوفمبر. وينتظر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إصدار تقرير الوظائف لشهر نوفمبر يوم الأربعاء لتوجيه حركتهم السياسية التالية، لكن محافظ الفيدرالي، جيروم باول أشار بالفعل إلى أن البنك المركزي سيبقي السياسة النقدية متشددة حتى عام 2023، مع خطط لرفع أسعار الفائدة إلى 5.1%.

حذرت شركة بلاك روك سابقاً من أن الركود كان موجوداً بالفعل، على الرغم من أن ذلك لم يتم تسعيره بالكامل في أرباح الشركات.