لماذا تراجعت استقالات الرؤساء التنفيذيين في الشركات السعودية المدرجة خلال 2022؟

كشف تقرير "مبادرة الرؤساء التنفيذيين السعوديين" وشركة "سنام" لاستقطاب التنفيذيين، أن الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية "تداول" و"نمو" شهدت انخفاضا واضحا في إجمالي حالات التعيينات والاستقالات خلال العام المالي 2022 مقارنة بالعام 2021.

وأشار التقرير، إلى الانخفاض في استقالات الرؤساء التنفيذيين التي بلغت 42 حالة خلال العام المالي 2022 مقارنة بـ 52 حالة في العام 2021. هذا على الرغم من ارتفاع كبير في عدد الشركات المدرجة في السوقين خلال العام الماضي.

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ولفت التقرير إلى أن قطاع تجزئة السلع الكمالية هو الأعلى من حيث متوسط استمرارية الرئيس التنفيذي بمعدل 10 سنوات، فيما كان قطاع التطوير العقاري هو الأقل بمعدل 3 سنوات للرئيس التنفيذي.

وقال عبدالله بن محمد الكبريش مستشار في حوكمة الشركات في مقابلة مع "العربية"، إن تراجع انخفاض حجم التعينات والاستقالات على مستوى الرؤساء التنفيذيين السعوديين في عام 2022، على أساس سنوي، يرجع إلى استقرار الوضع الاقتصادي في المملكة بالمقارنة بالعديد من الدول، وكذلك مستوى النضج لمجالس الإدارات والحوكمة واستقطاب واختيار الرؤساء التنفيذيين المناسبين.

عبدالله بن محمد الكبريش مستشار في حوكمة الشركات

وأضاف أن الوضع في عام 2021، يرجع إلى الحالة الاستثنائية لتبعات جائحة كورونا والتي أثرت على الشركات السعودية، وكان هناك الكثير من الرؤساء التنفيذيين غير قادرين على التأقلم بشكل مرن مع معطيات السوق والتداعيات السلبية للجائحة والخروج بأقل الخسائر، وهو ما اضطر كثير من الشركات إلى استبدال الرؤساء التنفيذيين في عام 2021.

"زيادة عدد الرؤساء التنفيذيين السعوديين في الشركات المدرجة بسوق الأسهم المحلية إلى 204 رئيس تنفيذي سعودي مقابل 45 رئيس تنفيذي سعودي، يرجع إلى اهتمام المملكة برأس المال البشري، والحرص على بناء المستوى الثاني من القيادات وهو ما ساعد على تولي العديد منهم منصب الرئيس التنفيذي في العديد من الشركات في الفترة الأخيرة ليصبح الغالبية من السعوديين وهم الأقرب والأجدر بمعرفة متطلبات السوق ومستهدفات المساهمين" بحسب عبدالله بن محمد الكبريش.