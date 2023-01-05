نمو الوظائف الخاصة في أميركا يسجل أكثر من ضعف التوقعات لشهر ديسمبر

على الرغم من موجة تخفيض الوظائف التي أطلقتها شركات التكنولوجيا العملاقة منذ أواخر العام الماضي، فإن الصورة الكلية لمعدلات التوظيف تظهر عكس ذلك، إذ ارتفع معدل نمو التعيينات بأسرع وتيرة في 7 أشهر في ديسمبر قبل تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع حالات كوفيد، وفقاً لتقرير حديث من شركة ADP لمعالجة كشوف المرتبات.

وبلغ إجمالي نمو الوظائف الخاصة لهذا الشهر 807000، متقدماً على تقدير داو جونز البالغ 375000 ومكاسب نوفمبر التي بلغت 505000 وظيفة. يذكر أنه تم تعديل إجمالي الرقم الخاص بشهر نوفمبر انخفاضاً من 534000 المبلغ عنها في البداية.

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وكان العدد الإجمالي هو الأفضل لسوق العمل منذ مايو 2021 والذي سجل مستوى 882،000، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، عن بيانات "ADP"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وعلى الرغم من أن نمو الوظائف كان واسع النطاق، فإن بعض القطاعات كانت تؤدي بطريقة أفضل من غيرها، إذ أضاف قطاع الترفيه والضيافة 246000 وظيفة جديدة. وساهمت التجارة والنقل والمرافق بـ 138 ألفاً، وزادت الخدمات المهنية والتجارية بمقدار 130 ألفاً، وأضافت الخدمات التعليمية والصحية 85 ألفاً.

وعلى أساس مختلف من التصنيف، فقد أضافت المهن الخدمية الاحترافية 669 ألف موظف جديد، فيما أظهر الجانب المنتج للسلع أيضاً مكاسب قوية، إذ ارتفع التصنيع بواقع 74000 وظيفة وساهم البناء بـ 62000 وظيفة في المجموع.

وجاءت المكاسب الوظيفية في نفس الشهر الذي أثار فيه ارتفاع حالات كوفيد مخاوف متجددة من التباطؤ الاقتصادي. حيث أبلغت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع عن مليون حالة إيجابية جديدة في يوم واحد مع انتشار متغير "كورونا أوميكرون" بين السكان.

ومع ذلك، فإن تقرير "ADP"، الذي تم تجميعه مع "Moody’s Analytics"، يغطي منتصف ديسمبر، قبل أسوأ ما في التصعيد.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في ADP، نيلا ريتشاردسون: "تعززت سوق العمل في ديسمبر حيث تلاشت تداعيات متغير دلتا ولم يظهر تأثير أوميكرون بعد". وأضافت "كانت مكاسب الوظائف على نطاق واسع، حيث أضاف منتجو السلع أقوى قراءة لهذا العام، بينما سيطر مقدمو الخدمات على النمو".

يأتي هذا الإصدار قبل يومين من تقرير الوظائف غير الزراعية الذي تمت مراقبته عن كثب من مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل والذي من المتوقع أن يظهر نمواً قدره 422،000، وفقاً لتقديرات داو جونز.

وبعد إصدار تقرير "ADP"، رفعت "غولدمان ساكس" تقديراتها لعدد الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر إلى 500000، بزيادة قدرها 50000 عن تقديراتها السابقة.

استحوذت الشركات التي تضم 500 موظف أو أكثر على الجزء الأكبر من المكاسب في ديسمبر، بإضافة 389000 وظيفة. أضافت الشركات المتوسطة الحجم 214000، بينما ساهمت الشركات التي يقل عدد عمالها عن 50 عاملاً بـ 204000.

وتعكس الوتيرة السريعة للتوظيف الاتجاهات في مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية، والتي تدور حول أدنى مستوياتها منذ أكثر من 50 عاماً.

ومع ذلك، لا يزال إجمالي العمالة أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. حتى مع انخفاض معدل البطالة من أعلى مستوياته الوبائية البالغة 14.8% إلى 4.2% حالياً، هناك حوالي 3.6 مليون أميركي أقل في العمل مقارنة بشهر فبراير 2020، والقوى العاملة أصغر بنحو 2.4 مليون حيث إن معدل المشاركة في القوى العاملة هو بانخفاض 1.5 نقطة مئوية، وفقاً لبيانات BLS حتى نوفمبر.