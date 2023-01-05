هل تستمر الحركة الصاعدة لمؤشرات بورصة مصر؟

قال العضو المنتدب بشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، محمد فتح الله، في مقابلة مع "العربية"، إن الأسهم المصرية مازالت دون التقييمات العادلة بحسب العديد من بنوك الاستثمار، وبخاصة أسهم مؤشر إجي إكس 30 القيادي.

وأضاف فتح الله أن مؤشرات البورصة المصرية في حركة صاعدة ومازالت مستمرة.. قائلا: "السوق لديها الضوء الأخضر لاستكمال الحركة الصاعدة القوية خاصة مع الدعم المؤسسي وزيادة قيم التداول والتي تخطت حاجز الـ3 مليارات جنيه بجلسة أمس الأربعاء".

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وأشار إلى أن البورصة المصرية الآن تعد أحد الملاذات الآمنة للتحوط من تقلبات سوق الصرف مثل العديد من الأصول كالعقارات والأراضي والذهب.

"الحكومة المصرية عازمة على القضاء على الدولرة بكافة الطرق المتاحة، ومنها إصدار شهادات ادخار بفائدة قياسية، وتحريك سعر الصرف بهدف القضاء على السوق الموازية، لأنه لن يكون هناك استثمارات أجنبية إلا باستقرار سعر الصرف"، بحسب محمد فتح الله.

وتابع: "إن تحركات الجنيه مستمرة إلى أن يتم القضاء تماماً على هذا الكابوس الذي لحق بالاقتصاد المصري".

وبشأن شهادات الـ25%.. قال فتح الله، إنها تطرح لأول مرة بالسوق المصرية، والإيجابي إعلان البنك الأهلي المصري قبول الاستثمارات الأجنبية في هذه الشهادات الادخارية.. مضيفاً: "المستثمر الأجنبي سيرغب في الحصول على الجنيه المصري عبر استبدال العملات الأجنبية بالقطاع المصرفي للدخول في شهادات الـ25% وهذه خطوة ناجحة".