"كريدي سويس" يطرح سندات بقيمة 3.75 مليار دولار وسط فورة الإصدارات الجديدة

باع المقرض السويسري "كريدي سويس"، سندات بقيمة 3.75 مليار دولار على شريحتين بآجال 2 و5 سنوات بعائد 370 نقطة أعلى سعر سندات الخزانة.

ووفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت"، فإن العائد الممنوح على السندات الصادرة مؤخراً، أعلى بكثير من متوسط علاوات المخاطر ضمن الدرجة الاستثمارية.

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واضطر كريدي سويس إلى دفع أكثر من 9% عندما باع ملياري دولار من السندات عالية الجودة في نوفمبر، حيث أجرى إصلاحاً شاملاً، بما في ذلك تقليص حجم أعماله المصرفية الاستثمارية. ويتم تداول هذه السندات حالياً عند 104.7 سنت على الدولار، ارتفاعاً من المعدل عند إصدار السندات، وفقاً لبيانات تداول السندات "Trace".

وقال الخبير الاستراتيجي في "بلومبرغ إنتليجنس"، جيروين يوليوس: "لقد تعرضت مكانتها الائتمانية لضربة شديدة في السنوات الأخيرة بسبب أخطاء إدارة المخاطر المختلفة. وكتب يوليوس في ديسمبر الماضي، أن السيولة لدى المقرض تأثرت من الاضطرابات الأخيرة.

ويأتي البيع في أعقاب زيادة في عمليات الإصدار من جانب البنوك الكبرى يوم الثلاثاء، حيث باع 19 بنكا حوالي 34 مليار دولار عبر أكثر من 40 شريحة في أول يوم عمل من عام 2023. وأصدرت 13 شركة عالية الجودة على الأقل ديوناً في سوق السندات الاستثمارية يوم الأربعاء، مضيفة 19.5 دولار أخرى، ليرتفع الإجمالي خلال يومين فقط بالقرب من 54 مليار دولار.

وتتطلع العديد من الشركات الكبرى إلى تأمين تكاليف التمويل قبل أن يؤدي أي انكماش اقتصادي إلى دفع علاوات المخاطر إلى أعلى.