بمئات الآلاف.. تعرّف على رواتب موظفي الشركات الأميركية الكبرى

تمكنت وسائل الإعلام الأميركية من تغذية فضول الكثير من الراغبين بمعرفة معدلات الرواتب التي تدفعها الشركات الكبرى والعملاقة التي يتجاوز حجمها اقتصادات بعض الدول بأكملها.

وانضمت مؤخرا كل من ولاية كاليفورنيا وولاية واشنطن إلى قانون أميركي يُسمى "قانون نطاق الرواتب"، وبموجبه أصبحت الشركات ملزمة بالإفصاح عن معدلات رواتب وأجور العاملين بها عند الإعلان عن كل وظيفة، حيث يتوجب أن تضع في الإعلان معدل الراتب المخصص للوظيفة.

مادة اعلانية

وتعتبر كاليفورنيا موطن العديد من الشركات العالمية الكبرى والعملاقة، مثل مايكروسوفت وغوغل وأبل وغيرها، خاصة شركات التكنولوجيا التي تستوطن في "وادي السيليكون".

وقال تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأميركية واطلعت عليه "العربية.نت" إن "ولاية كاليفورنيا هي موطن لـ19 مليون عامل وأكثر من 20% من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة، وخاصة عمالقة التكنولوجيا مثل أبل وغوغل وميتا.

وتمكن موقع جديد ومتخصص برصد الرواتب على الإنترنت من تحديد معدلات الأجور في العديد من الشركات الأميركية الكبرى، وذلك بالاستناد إلى منشورات الوظائف من أكثر من 700 من أفضل شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة، وهو ما يمثل أكثر من 53000 قائمة نشطة.

وبحسب الموقع وبياناته فيما يلي ما تدفعه بعض أكبر شركات التكنولوجيا وأكثرها ازدحاماً لموظفيها:

أمازون: يتقاضى مدير الهندسة 220 ألف دولار إلى 298 ألف دولار سنويا.

أبل: مدير هندسة iOS يحصل على راتب سنوي يتراوح بين 229000 دولار إلى 378000 دولار.

غوغل: نائب رئيس قسم الهندسة يحصل على راتب 550 ألف دولار سنويا.

مايكروسوفت: مدير تصميم المحتوى يحصل على 259 ألف دولار إلى 277 ألف دولار سنويا.

ميتا: المستشار العام المساعد يتقاضى 190 ألف دولار إلى 256 ألف دولار سنويا.

سيسكو: مدير أبحاث تجربة المستخدم يحصل على 314 ألف دولار سنوياً.

ومن خلال المسمى الوظيفي، إليك متوسط الأجر لبعض الأدوار التقنية الشائعة:

مهندس برمجيات: 132 ألف دولار إلى 200 ألف دولار.

مدير المنتج: 130 ألف دولار إلى 197 ألف دولار.

مدير الحساب: من 111 ألف دولار إلى 147 ألف دولار.

مصمم المنتج: 123 ألف دولار إلى 188 ألف دولار.

عالم البيانات: 154 ألف دولار إلى 212 ألف دولار.

شريك أعمال الموارد البشرية: 92000 دولار إلى 139000 دولار.

مدير المكتب: 71000 دولار إلى 76000 دولار.

يشار إلى أن بعض نطاقات الأجور تغطي الراتب الأساسي فقط ولا تشمل البدلات والإضافات، مثل المكافآت أو حقوق الملكية، والتي تعد بمثابة سحوبات كبيرة للوظائف التقنية ويمكن أن تعزز في النهاية حزمة تعويضات العامل الإجمالية.