دراسة: ضغوط الانكماش في الصين تزداد سوءاً مع تراجع الاقتصاد

ساءت الضغوط الانكماشية في الصين في الربع الرابع مع تراجع الاقتصاد، ومن المرجح أن يكون نمو الأسعار ضعيفاً حتى مع انتعاش الاقتصاد في وقت لاحق من هذا العام، وفقاً لمؤسسة China Beige Book International والتي تعرف اختصاراً بـ "CBBI".

وفي تقرير نشر اليوم الثلاثاء، قالت المؤسسة، إن الشركات سجلت أضعف نمو في الأجور وتكاليف المدخلات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 منذ منتصف عام 2020. وأضافت أن النمو في أسعار البيع تباطأ أيضا إلى أسوأ مستوى منذ أواخر 2020.

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زيادة الضغط الانكماشي

ويستند التقرير إلى استطلاعات رأي أجرتها "CBBI" - مزود البيانات الاقتصادية المستقلة - مع 4354 شركة خلال الفترة.

وقالت: "إن تباطؤ التضخم على المدى القصير قائم بالفعل، مع تباطؤ نمو أسعار البيع إلى حد الزحف". وأضاف التقرير أن "ضربة كوفيد لتجارة التجزئة يمكن أن تحول الوضع إلى الانكماش في الربع الأول".

وأظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلك تباطأ إلى 1.6% في نوفمبر من 2.1% في الشهر السابق حيث أدت اضطرابات كوفيد إلى قمع الطلب. ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ" آراءهم أن التضخم للعام بأكمله سيظل منخفضاً نسبياً عند 2.3% هذا العام حتى مع انتعاش النمو الاقتصادي.

ورجحت CBBI، أن يعود التضخم للارتفاع بعد الربع الأول، لكن أي ارتفاع سيكون مجرد تعويض لخسارة الأسعار قبل أن تتلاشى مجدداً.

وقالت إن أي زيادات مستدامة وكبيرة في الأسعار ستتطلب تخفيفاً مطولاً للسياسة، بينما لا تزال الصين تواجه ضغوطا انكماشية طويلة الأجل من التحديات الديموغرافية.