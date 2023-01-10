"Coinbase" تسرح 20% من موظفيها

طردت شركة تداول العملات المشفرة "كوينباس غلوبال"، حوالي 950 موظفاً، أو حوالي 20% من قوتها العاملة، حيث قاد تدهور العملات المشفرة إلى جولة أخرى من عمليات التسريح في أكبر بورصة أميركية للأصول الرقمية.

من جانبه، أعلن المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي برايان أرمسترونغ، عن تخفيض الوظائف في منشور بالمدونة يوم الثلاثاء، قائلاً إن الخطوات ضرورية للتغلب على الانكماش في الصناعة.

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يأتي ذلك، بعدما أعلنت كوينباس في يونيو، أنها ستسرح 18% من قوتها العاملة، أي ما يعادل 1200 موظف تقريباً. فضلاً عن 60 آخرين في نوفمبر. كما تستعد الشركة حالياً لإغلاق العديد من المشاريع.

وتتوقع كوينباس أن تحجز 149 مليون دولار إلى 163 مليون دولار من رسوم إعادة الهيكلة، وفقاً لبيان صدر يوم الثلاثاء. وقالت إن الإصلاح "سيكتمل إلى حد كبير بنهاية الربع الثاني. نتيجة لذلك، من المتوقع أن تكون الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر حول سالب 500 مليون دولار.

ويدخل سوق العملات المشفرة الهابطة عامه الثاني، وقد عانت الصناعة من سلسلة من الانهيارات التي أضرت بتوقعاتها، وآخرها إفلاس البورصة المنافسة FTX. ومع انخفاض الإيرادات وتلاشي الأرباح، لجأت الشركات في جميع أنحاء القطاع إلى تخفيضات حادة في التكاليف في الأشهر الماضية.

وفي هذه الأثناء، تراجعت أسهم "كوينباس" بنسبة 86%، العام الماضي، متراجعة أكثر من عملة "بيتكوين" الرائدة في السوق، والتي تراجعت بنسبة 64%. وتراجع السهم بنحو 2.3% قبل بدء التعاملات الاعتيادية في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.