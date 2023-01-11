المنتدى الاقتصادي العالمي يحذر من هذه الأزمات في 2023

سلّط المنتدى الاقتصادي العالمي الضوء على أبرز المخاطر العالمية لعام 2023، على رأسها أزمة تكلفة المعيشة وتغير المناخ.

وحذر المنتدى من الخلافات الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية وتفاقم المخاطر.

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ويشمل تقرير المخاطر العالمية آراء أكثر من 1200 خبير وصانع سياسة، ويحث بدوره الدول على التعاون والعمل معا لتجنب منافسة الموارد.

ومن أبرز المخاطر خلال العامين القادمين بحسب المنتدى:

1- أزمة تكلفة المعيشة

2- الكوارث الطبيعية والأحداث البيئية الشديدة

3- المواجهات الجيواقتصادية

4- الفشل في مواجهة التغير المناخي

5- تلاشي التناغم الاجتماعي والاستقطاب المجتمعي

أما على مدار الـ 10 سنوات القادمة، فأبرز المخاطر تشمل:

1- الفشل في تخفيف التغير المناخي

2- فشل التكيف لمواجهة التغير المناخي

3- الأحداث البيئية الشديدة

4- فقدان التنوع البيولوجي وانهيار الأنظمة البيئية

5 - الهجرة واسعة النطاق غير الطوعية

أما الأزمات قصيرة الأجل بينها أزمة الطاقة والغذاء وارتفاع تكلفة المعيشة واستدامة الديون السيادية، تصعّب بدورها مواجهة الأزمات طويلة الأجل، علما أن الأزمات المناخية تمثل 5 من بين أكبر 10 مخاطر على المدى الطويل، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي.