مطاعم غير معروفة تتحول إلى ظواهر عالمية.. كيف؟

تعتزم شركة William Reed Business البريطانية المسؤولة عن إطلاق قائمة أفضل 50 مطعماً في العالم، تدشين قائمة جديدة في سبتمبر تقيم الفنادق.

وتكتسب قائمة المطاعم أهميتها من وصولها إلى جمهور واسع، وفي عام 2013، بعد أن تم اختيار El Cellar de Can Roca في جيرونا، الإسبانية، كأفضل مطعم في العالم، تلقى المطعم مليوني طلب حجز مباشرة بعد التصنيف.

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وقد تحوّل عملية انضمام فندق أو مطعم إلى قوائم الأفضل في العالم مطعماً أو فندقاً صغيراً غير معروف إلى وجهة يقصدها الزوار من مناطق وبلدان بعيدة.

وكذلك تحول Noma من مطعم غير معروف في كوبنهاغن إلى ظاهرة عالمية في عام 2010، بعد أن فاز بالمركز الأول في قائمة أفضل 50 مطعماً التي تطلقها الشركة، وتلقى طلبات حجوزات تكفي لمدة 15 عامًا.

وحصل المطعم فيما بعد على ثلاث نجوم ميشيلن وسيتم إغلاقه العام المقبل وسيتحول إلى مختبر لتطوير الأطباق والأطعمة.

وقال الشيف ومالك مطعم Noma، كريستيان بوجليسي: "هناك ما قبل نوما وما بعد نوما. قبل أن يبدأ شيف رينيه مغامراته كنا ننظر إلى المطاعم خارج الدنمارك ونتمنى أن نصبح مثلها، ثم قررنا تطوير المنتج المحلي وإطلاق شيء فريد خاص بنا، وهذا أدى إلى جذب أنظار بقية العالم إلى كوبنهاغن كوجهة تذوق".

يذكر أن العديد من الشركات تنشر تقييمات النجوم أو الجوائز للفنادق، مثل Forbes وConde Nast وأيضاً مشلان مؤخراً، هذا إضافة إلى شركات أخرى ولكنها تستمد تقييماتها من معايير عالية محددة.

وفي قائمةWorld’s 50 Best لا توجد معايير للإدراج في القائمة، ويمكن أن يتم تقييم قصر ريفي عمره 200 سنة أو مقصد شاطئي عمره ستة أشهر، وبالإضافة إلى القائمة الرئيسية، ستكون هناك أيضًا جوائز لفئات معينة.

وستستند الجوائز على أصوات لجنة تتكون من 580 شخصاً مجهولي الهوية، وتتألف هذه اللجنة من 50% من الصحافيين و30% من مشغلي الفنادق و20% من "المسافرين المتمرسين في مجال الرفاهية" وسيصوت كل منهم لسبعة فنادق أو نزل "موتيل" أقاموا فيها شخصياً في أي مكان في العالم.

وفي الماضي، انتقدت قائمة The best 50 لسماحها للناخبين بقبول وجبات مجانية واتهمت اللجنة المقيمة بالتحيز لصالح أصدقائهم وشركاء العمل، وقد يحدث هذا الاحتمال أيضاً في حالة تقييم الفنادق.

ويقول مدير الشركة إن المسافرين المتمرسين لن يتأثروا بأماكن الإقامة المجانية.

وقررت الشركة المسؤولة عن 50 Best عند وضع القواعد، أن تحتسب الأصوات حتى إذا حصل أعضاء اللجنة على غرف مجانية أو أسعار مخفضة.

ولن يتم هذا العام تقييم الفنادق في روسيا كما نقل حفل توزيع جوائز أفضل 50 مطعماً من موسكو إلى لندن العام الماضي ردًا على الحرب الروسية على أوكرانيا على حد قول الشركة.