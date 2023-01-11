اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

نائب وزير الصناعة للعربية: استثمارات قطاع التعدين في السعودية تزيد عن 120 مليار ريال

المديفر: نستهدف منح 4 رخص للتنقيب عن المعادن في عام 2023

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في السعودية، خالد المديفر، إن ثلاث من كبرى الشركات العالمية تزور السعودية للمرة الأولى خلال مؤتمر التعدين.

وأكد المديفر، في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر التعدين في السعودية، على أهمية المؤتمر في التعريف يالموارد المعدنية في السعودية، مشيرا إلى أن نصف الحضور كان من غير السعوديين المهتمين بفرص الاستثمار في هذا القطاع.

وأشار إلى المستهدف جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين، لأن المشاركة الاقتصادية هي التي ستخلق الوظائف والتنمية الاجتماعية للمناطق النائية.

شراكة بين معادن و"PIF" تتضمن استثمارات بـ12 مليار ريال في قطاع التعدين شركات سوق السعودية شراكة بين معادن و"PIF" تتضمن استثمارات بـ12 مليار ريال في قطاع التعدين

وأفاد بأن هناك ما يزيد عن 120 مليار ريال (32 مليار دولار) من الاستثمارات في الصناعات المعدنية في السعودية في صناعات مثل الحديد والألمنيوم والمواد الكيمياوية التي تتطلبها بطاريات السيارات.

وكشف المديفر أن هناك اهتماما بالمزادات التي تعمل عليها الوزارة لتطوير المعلومات عن مواقع أساسية في المملكة وخاصة في موارد معدنية مثل النحاس والزنك والمعادن الحرجة المطلوبة في المستقبل.

وقال إنه تم الانتهاء في العام الماضي من منح رخصتين، فيما يتوقع تسليم 4 رخص في العام الحالي، لافتا إلى أن العام 2022 شهد اهتماما ملحوظا من 20 شركة للحصول على رخص للتنقيب نصفهم من خارج المملكة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إصابة 6 بينهم ضابط شرطة في حادثة طعن بمحطة قطارات في باريس إصابة 6 بينهم ضابط شرطة في حادثة طعن بمحطة قطارات في باريس
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط