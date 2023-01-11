نائب وزير الصناعة للعربية: استثمارات قطاع التعدين في السعودية تزيد عن 120 مليار ريال

قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في السعودية، خالد المديفر، إن ثلاث من كبرى الشركات العالمية تزور السعودية للمرة الأولى خلال مؤتمر التعدين.

وأكد المديفر، في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر التعدين في السعودية، على أهمية المؤتمر في التعريف يالموارد المعدنية في السعودية، مشيرا إلى أن نصف الحضور كان من غير السعوديين المهتمين بفرص الاستثمار في هذا القطاع.

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وأشار إلى المستهدف جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين، لأن المشاركة الاقتصادية هي التي ستخلق الوظائف والتنمية الاجتماعية للمناطق النائية.

وأفاد بأن هناك ما يزيد عن 120 مليار ريال (32 مليار دولار) من الاستثمارات في الصناعات المعدنية في السعودية في صناعات مثل الحديد والألمنيوم والمواد الكيمياوية التي تتطلبها بطاريات السيارات.

وكشف المديفر أن هناك اهتماما بالمزادات التي تعمل عليها الوزارة لتطوير المعلومات عن مواقع أساسية في المملكة وخاصة في موارد معدنية مثل النحاس والزنك والمعادن الحرجة المطلوبة في المستقبل.

وقال إنه تم الانتهاء في العام الماضي من منح رخصتين، فيما يتوقع تسليم 4 رخص في العام الحالي، لافتا إلى أن العام 2022 شهد اهتماما ملحوظا من 20 شركة للحصول على رخص للتنقيب نصفهم من خارج المملكة.