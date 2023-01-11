نائب وزير الصناعة للعربية: استثمارات قطاع التعدين في السعودية تزيد عن 120 مليار ريال
المديفر: نستهدف منح 4 رخص للتنقيب عن المعادن في عام 2023
قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في السعودية، خالد المديفر، إن ثلاث من كبرى الشركات العالمية تزور السعودية للمرة الأولى خلال مؤتمر التعدين.
وأكد المديفر، في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر التعدين في السعودية، على أهمية المؤتمر في التعريف يالموارد المعدنية في السعودية، مشيرا إلى أن نصف الحضور كان من غير السعوديين المهتمين بفرص الاستثمار في هذا القطاع.
وأشار إلى المستهدف جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين، لأن المشاركة الاقتصادية هي التي ستخلق الوظائف والتنمية الاجتماعية للمناطق النائية.
وأفاد بأن هناك ما يزيد عن 120 مليار ريال (32 مليار دولار) من الاستثمارات في الصناعات المعدنية في السعودية في صناعات مثل الحديد والألمنيوم والمواد الكيمياوية التي تتطلبها بطاريات السيارات.
وكشف المديفر أن هناك اهتماما بالمزادات التي تعمل عليها الوزارة لتطوير المعلومات عن مواقع أساسية في المملكة وخاصة في موارد معدنية مثل النحاس والزنك والمعادن الحرجة المطلوبة في المستقبل.
وقال إنه تم الانتهاء في العام الماضي من منح رخصتين، فيما يتوقع تسليم 4 رخص في العام الحالي، لافتا إلى أن العام 2022 شهد اهتماما ملحوظا من 20 شركة للحصول على رخص للتنقيب نصفهم من خارج المملكة.
-
زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الأميركيةمع تراجع مخزونات نواتج التقطير طاقة
-
بريطانيا تعزز التعاون في مجال المعادن المهمة مع السعوديةتتيح فرصا جديدة لشركات التعدين البريطانية للقيام بأنشطة في المملكة اقتصاد
-
وول ستريت ترتفع مع التركيز على بيانات التضخم الأميركيةداو جونز الصناعي يربح 50 نقطة أسواق المال