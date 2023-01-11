"التصنيع الوطنية" للعربية: ننتج 10% من الإنتاج العالمي لمعدن التايتانيوم
مطلق المريشد: "التصنيع الوطنية" تنتج 15.5 ألف طن.. وإنتاجها يدخل بطائرات إيرباص وبوينغ
قال الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية، مطلق المريشد، إن قطاع التعدين في السعودية كان "شبه مغيب"، إلا أن الفترة الحالية بدأت المملكة تفتح أبوابها أمام المستثمرين.
وأضاف المريشد في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر التعدين في الرياض، اليوم الأربعاء، أن الشركة تنتج نحو 10% من الإنتاج العالمي لمعدن التايتانيوم مشيرا إلى أن الباب مفتوح في القطاع لجذب الاستثمارات إلى المملكة.
وأوضح أن مصنع "التصنيع الوطنية" ينتج حوالي 15.5 ألف طن بينما يصل الإنتاج العالمي إلى 150-160 ألف طن.
وتابع المريشد أن معدن التايتانيوم يدخل في صناعات الطائرات والغواصات النووية والصورايخ والأقمار الصناعية.
وأشار إلى معدن التايتانيوم يتميز بأنه معدن خفيف وأقوى من الحديد 3 مرات، مضيفا أن هذا المعدن له استخدامات طبية مثل صناعة الأطراف الصناعية.
وقال المريشد إن قطاع المعادن حول العالم يحتاج إلى استثمارات بالتريليونات، لأن المعادن تدخل في صناعة كل شيء.
وكشف أن منتجات الشركة من معدن التايتانيوم مؤهلة من قبل شركتي بوينغ الأميركية وإيرباص للاستخدام في صناعة الطائرات.
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