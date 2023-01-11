"تعليم" للعربية: نقيم بعض الفرص للتوسع في السعودية

قال نائب رئيس مجلس الإدارة لـ"مجموعة تعليم"، عادل الزرعوني، إن المجموعة حققت نتائج إيجابية في الربع المنتهي بنهاية نوفمبر الماضي، نتيجة زيادة عدد الطلاب إلى 28 ألف طالب مقارنة 19 ألف طالب في الفترة المماثلة من السنة السابقة، وهو ما أدى إلى زيادة الإيرادات والأرباح.

وأضاف عادل الزرعوني، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن الأداء الإيجابي جاء بدعم من افتتاح مدرسة جديدة والشراكة مع المدارس الحكومية، وتخفيض المصاريف.

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ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة تعليم القابضة في الربع المنتهي بنهاية نوفمبر الماضي بنسبة 14% إلى 50.8 مليون درهم. وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى قفزة إيراداتها بنسبة 32% إلى 232 مليون درهم.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة "تعليم"، أن المجموعة لديها قسمان من المدارس هما المدارس الخاصة في دبي وأبوظبي وكذلك الشراكة مع حكومتي دبي وأبوظبي والحكومة الاتحادية مع نمو الشراكة مع الحكومة الاتحادية مؤخراً، فيما شهدت مدارس "تعليم" الخاصة زيادة أعداد الطلاب بنسبة 20%.

وقال عادل الزرعوني، إن السوق الإماراتية أساسية للشركة وكان تركيزها خلال الفترة الماضية على إماراتي دبي وأبوظبي، فيما بدأت السنة الماضية التوسع في الإمارات الشمالية منها الفجيرة ورأس الخيمة.

وأضاف أنه مع توسعنا ضمن نطاق دولة الإمارات، يجري حالياً تقييم بعض الفرص القائمة في الدول المجاورة لا سيما في السعودية وهو قرار مرتقب لمجلس الإدارة.

وأشار إلى أن ارتفاع التضخم له تأثير كبير على النتائج، ومنها ارتفاع التكاليف الناتجة عن الشراكة مع الحكومة الاتحادية لتشغيل 4 مدارس، والاستحواذ خلال السنة الماضية على مدرسة جديدة، وهو ما يؤثر على زيادة التكاليف والأعباء المالية من ناحية فوائد البنوك، وأيضاً زيادة رواتب المعلمين.