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خاص

الرئيس التنفيذي لـ"معادن" للعربية: مشروع الفوسفات 3 سيرفع الإنتاج 50%

ستقوم شركة وورلي بأعمال التصميم الهندسي للمشروع

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، روبرت ويلت، إن توقيع عقد خدمات الهندسة لتوسعة مشروع الفوسفات 3، سينتج عنه زيادة في إنتاج الفوسفات بنسبة 50%، حيث وقع العقد مع شركة وورلي والتي ستقوم بأعمال التصميم الهندسي للمشروع.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "معادن"، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أنه يضاف إلى ذلك الجهود المكثفة التي تبذلها السعودية في مجال التنقيب لاستكشاف المعادن الحرجة.

وأشار إلى توقيع مشروعين مشتركين مع شركات عالمية رائدة في مجال الاستكشاف والتنقيب والتكنولوجيا، وتتطلع "معادن" مع هذه الشركات لتوسيع مساحات التنقيب بـ 4 أضعاف.

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وتابع: "كما وقعت "معادن" اتفاقية استحواذ ومشروع مشترك مع شركة إيفانهو إليكتريك الأميركية، وسيوفر المشروع المشترك بين شركة "معادن" و"إيفانهو" إمكانية استخدام تقنية التايفون الخاصة بهم".

وأوضح أن "معادن" وقعت اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة للاستثمار في أصول التعدين دولياً، وستركز الشركة على الاستثمار في خام الحديد والنحاس والنيكل والليثيوم.

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