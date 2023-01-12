مستشفى صيني يبلغ عن تنامي حالات كورونا بين الأطقم الطبية

قال مدير مستشفى بكين للطب الصيني التقليدي، ليو تشينغ تشيوان، إن حوالي نصف العاملين البالغ عددهم حوالي 2000 عامل في المستشفى أصيبوا بفيروس كوفيد-19 خلال الموجة الأخيرة.

وأضاف، ليو للصحافيين إن العمال تعافوا جميعاً بتناول الأدوية الصينية التقليدية. وقال إنه من بين 1000 موظف أصيبوا، شخص واحد فقط يعاني من ارتفاع ضغط الدم أصيب بالتهاب رئوي.

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يأتي ذلك، فيما شجعت الصين استخدام الطب الصيني التقليدي إلى جانب العلاج الغربي لـ كوفيد. بدلاً من الأدوية الصيدلانية، ويعتمد الطب الصيني التقليدي على العلاجات العشبية والطرق الطبيعية لمساعدة الجسم على الاستشفاء ذاتياً.

اجتاح متغير "كورونا أوميكرون" الصين في ديسمبر بعد أن أنهت السلطات فجأة معظم ضوابط كوفيد. وأفادت الشركات المحلية أن غالبية موظفيها أصيبوا بالمرض في غضون أسبوع، قبل أن يتعافوا. وقالت السلطات المحلية إن عشرات الآلاف هرعوا إلى عيادات الحمى في يوم واحد في مدينة بكين وحدها.

وقال ليو إنه بسبب الزيادة الكبيرة في عدد المرضى، لم يتمكن الأطباء والممرضات من العودة إلى منازلهم لعدة أيام. مشيراً إلى أن العاملين الصحيين يضطرون في بعض الأحيان إلى العمل وهم أنفسهم مرضى ويتناولون الأدوية.

وفي الأسبوعين الماضيين، قال مسؤولون في مدينة بكين ومراكز حضرية صينية أخرى إنهم تجاوزوا أسوأ ما في تفشي كوفيد.

بدوره، قال مدير قسم الأمراض المعدية في مستشفى جامعة بكين الأول، وانغ قوي تشيانغ، إنه في حين أن الوضع قد خف، "من منظور المستشفى، لا يزال ضغطنا كبيراً للغاية"، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأشار وانغ إلى أن المستشفى حولت أجنحة إضافية إلى مناطق للعناية المركزة، ودربت الأطباء ليصبحوا ممرضات في وحدة العناية المركزة.