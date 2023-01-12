"بيتكوين" تقفز فوق 18 ألف دولار.. وخبير تشفير يحذر!

ارتفعت عملة بيتكوين، يوم الخميس، إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من شهر، حيث راهن المتداولون على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، فضلاً عن أخبار تفيد بأن محامي بورصة العملات المشفرة FTX وجدوا أصولاً بمليارات الدولارات، مما عزز الآمال لمستخدميها.

وقفزت أكبر عملة رقمية في العالم فوق 18000 دولار لأول مرة منذ 14 ديسمبر في وقت متأخر من يوم الأربعاء، حيث زادت قيمتها بنحو 5% في الـ 24 ساعة الماضية. وتم تداول بيتكوين بسعر 18197دولاراً اعتباراً من الساعة 10:51 بتوقيت غرينتس اليوم الخميس، وفقاً لبيانات CoinMetrics التي اطلعت عليها "العربية.نت".

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ويوم الأربعاء، قال محامو بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX إنهم عثروا على حوالي 5 مليارات دولار من الأصول "السائلة"، بما في ذلك الأصول النقدية والرقمية. وسيكون الانتعاش بمثابة نعمة مرحب بها لعملاء FTX بعد انهيار بورصة العملات المشفرة في نوفمبر، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومع ذلك، حذر محامو FTX من أن تسييل أصول مشفرة بقيمة 5 مليارات دولار عالية جداً لدرجة أن بيعها قد يؤدي إلى ضغوط سلبية كبيرة على السوق، ويؤدي إلى انخفاض قيمتها.

بدوره، قال نائب رئيس تطوير الشركات والدولية في بورصة العملات المشفرة Luno، فيجاي أيار: "كانت بيتكوين في اتجاه هبوطي منذ أكثر من عام الآن، وهي فترة قياسية لسوق هابطة في العملات المشفرة".

على الجانب الآخر، من المتوقع أن تظهر بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها يوم الخميس انخفاضاً في التضخم. ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم "داو جونز" أن مؤشر أسعار المستهلك قد ينخفض بنسبة 0.1% على أساس شهري في ديسمبر.

ولا يزال من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 6.5% على أساس سنوي على الرغم من أن هذا قد ينخفض من ارتفاعه بنسبة 7.1% في نوفمبر وبعيداً عن معدل الذروة بنسبة 9.1% في يونيو. يأمل المستثمرون أن يؤدي التراجع إلى الضغط على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لعكس زيادات أسعار الفائدة.

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية أسعار الفائدة على مدار العام الماضي أو نحو ذلك في محاولة لترويض التضخم المتصاعد - في تحركات دفعت الأسهم والعملات المشفرة إلى الانخفاض بشكل حاد في عام 2022.

الأمل الآن هو أن البنك المركزي سوف يخفض أسعار الفائدة، ويخفف بعض الضغط عن الأصول الخطرة.

وحذر أيار من أن هذه الأخبار السلبية أو المزيد من الأخبار السلبية في التشفير قد تتسبب في انخفاض سعر بيتكوين إلى ما دون 17000 دولار، مما يمهد الطريق لانخفاضات إضافية وهبوط محتمل للأصل الرقمي في نطاق يتراوح بين 12000 دولار و14000 دولار.

انخفضت عملة بيتكوين بحوالي 74% من أعلى مستوى لها في نوفمبر 2021 عند 68990 دولاراً. في العام الماضي، تم محو ما يقرب من 1.4 تريليون دولار من سوق العملات المشفرة، حيث تخلص المتداولون من الأصول الخطرة مثل أسهم التكنولوجيا والنمو.

كما تراجعت عملة بيتكوين وسوق العملات الرقمية الأوسع، مما يشير إلى زيادة الارتباط بمعايير الأسهم الرئيسية مثل ناسداك المركب.

نتج هذا الانخفاض أيضاً عن مشكلات خاصة بالعملات المشفرة، بما في ذلك انهيار المشاريع والشركات مثل FTX وTerra.

ودعمت العملات الرقمية الأخرى ارتفاع أسعار بيتكوين يوم الخميس. ارتفع إيثر، ثاني أكبر عملة، بنسبة 5% إلى 1401.18 دولاراً، بينما ارتفع توكن BNB من "بينانس" بنسبة 3% إلى 285.37 دولاراً.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "بينانس"، تشانغ بينغ تشاو، إن بورصة التشفير الأكبر في العالم، تخطط لزيادة التوظيف بنسبة 15% إلى 30% في عام 2023، في تناقض صارخ مع البورصات الأخرى التي خفضت الوظائف.