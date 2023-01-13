الهيئة الملكية برأس الخير لـ"العربية": نوفر بيئة ممكّنة للصناعات ذات القيمة المضافة

قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية برأس الخير، أحمد محمد حسن، إنه تم توقيع خمس اتفاقيات للصناعات التعدينية في مدينتي ينبع الصناعية ورأس الخير للصناعات التعدينية بقيمة 43 مليار ريال.

وأكد حسن في حديث مع "العربية"، خلال مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، أن الهيئة الملكية برأس الخير توفر بيئة مميزة وممكنة للصناعات ذات القيمة المضافة، وذلك لإسهامها في نمو فرص التوظيف والوظائف النوعية، بالإضافة إلى المساهمة الاقتصادية الفاعلة وزيادة نصيب المملكة في المساهمة الاقتصادية على المستوى العالمي.

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وشملت الاتفاقيات توقيع الهيئة الملكية في ينبع اتفاقيتين استثماريتين، الأولى مع شركة "البحر الأحمر للألمنيوم الصناعية" لإقامة مشروع مصنع خاص بصهر "ودرفلة" الألمنيوم، إضافة إلى سبك المعادن غير الحديدية، لتسهم في سدّ حاجة السوق المحلية والإقليمية والعالمية، وبلغت مساحة المشروع 703.8 هكتار بحجم استثمار يصل إلى 38.17 مليار ريال.

والاتفاقية الثانية مع شركة "إي في ميتالز" (EVM)، لإقامة مجمّع لإنتاج المواد الكيميائية عالية النقاء والمطلوبة للمواد الفعالة في الكاثود القابلة لإعادة شحن بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة المتجددة، وتبلغ مساحة المشروع 127 هكتاراً بحجم استثمار يصل إلى 3.37 مليار ريال.

فيما وقّعت الهيئة الملكية بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية 3 اتفاقيات استثمارية، الأولى مع "الشركة السعودية للصناعات التحويلية القابضة"، لتخصيص مساحة 157 ألف متر مربع لإنشاء مصنع لإنتاج رقائق الألومنيوم ولفائفه بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية وتشغيله، حيث سيصبح المشروع ذا قيمة مضافة لاستخدامه المواد الأولية من شركة "معادن"، ويخدم السوق المحلية والأسواق العالمية، حيث يبلغ مجموع الاستثمار فيه ملياراً و281 مليون ريال، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 350 فرصة عمل.

كما تم توقيع اتفاقية مع شركة "طموح للتطوير والاستثمار" لتخصيص أرض بمساحة 130 ألف متر مربع، لإنشاء مصنع لإنتاج فلوريد الألمنيوم عالي الكثافة وتشغيله، حيث تبلغ قيمة الاستثمار فيه 474 مليون ريال، وسيوفر أكثر من 127 فرصة عمل.

ووقعت الاتفاقية الثالثة مع شركة "الخدمات والإنشاءات للحماية البترولية" لتخصيص موقع بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع، لإنشاء مصنع للخرسانة الجاهزة وتشغيله للاستخدامات البحرية، الذي سيكون مسانداً لقطاع المواني والصناعات البحرية بحجم استثمار 5 ملايين ريال كما سيوفر 75 فرصة عمل.